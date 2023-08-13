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Эксперт рассказал, как украинское зерно попадает в порты Румынии - РИА Новости, 13.08.2023
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18:25 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/zerno-1889831021.html
Эксперт рассказал, как украинское зерно попадает в порты Румынии
Эксперт рассказал, как украинское зерно попадает в порты Румынии - РИА Новости, 13.08.2023
Эксперт рассказал, как украинское зерно попадает в порты Румынии
Порядка 80 процентов фур, проезжающих через территорию Молдавии, загружены украинским зерном, заявил в эфире общественного радио "Молдова-1" эксперт в области... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T18:25
2023-08-13T18:25
молдавия
владимир зеленский
румыния
дунай (река)
майя санду
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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Порядка 80 процентов фур, проезжающих через территорию Молдавии, загружены украинским зерном, заявил в эфире общественного радио "Молдова-1" эксперт в области международной торговли Юрий Рижа. Ранее Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду пришли к соглашению по созданию специальных транспортных коридоров для транзита украинских грузов через территорию республики, для этих целей была восстановлена железнодорожная ветка Бессарабка - Березино, которая позволила расширить грузопоток из портов на Дунае. "Через территорию республики ежедневно проезжает около 1000 грузовиков, порядка 80% загружены украинским зерном, они направляются в Европу через южный участок молдавско-румынской границы, попадают в порты на Дунае, такие как Галац, Брэила, включая порт Констанца. В основном это зерновозы", - сказал Рижа в эфире передачи Paralela 47 на радио "Молдова-1". Эксперт подчеркнул, что сейчас на КПП на юге Молдавии образовались заторы, грузовики стоят в пунктах пропуска в среднем 3-4 дня. Он добавил, что эти простои также скажутся на конечной цене зерновых. По словам эксперта, несмотря на то, что речной порт Джурджулешты на юге Молдавии обладает возможностями принять украинское зерно, соответствующий груз доставляется в Румынию через таможню "Джурджулешты-Галац" по трассе.
https://ria.ru/20230810/zerno-1889274535.html
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молдавия, владимир зеленский, румыния, дунай (река), майя санду
Молдавия, Владимир Зеленский, Румыния, Дунай (река), Майя Санду
Эксперт рассказал, как украинское зерно попадает в порты Румынии

Эксперт: украинское зерно попадает в порты Румынии через территорию Молдавии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Порядка 80 процентов фур, проезжающих через территорию Молдавии, загружены украинским зерном, заявил в эфире общественного радио "Молдова-1" эксперт в области международной торговли Юрий Рижа.
Ранее Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду пришли к соглашению по созданию специальных транспортных коридоров для транзита украинских грузов через территорию республики, для этих целей была восстановлена железнодорожная ветка Бессарабка - Березино, которая позволила расширить грузопоток из портов на Дунае.
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"Через территорию республики ежедневно проезжает около 1000 грузовиков, порядка 80% загружены украинским зерном, они направляются в Европу через южный участок молдавско-румынской границы, попадают в порты на Дунае, такие как Галац, Брэила, включая порт Констанца. В основном это зерновозы", - сказал Рижа в эфире передачи Paralela 47 на радио "Молдова-1".
Эксперт подчеркнул, что сейчас на КПП на юге Молдавии образовались заторы, грузовики стоят в пунктах пропуска в среднем 3-4 дня. Он добавил, что эти простои также скажутся на конечной цене зерновых.
По словам эксперта, несмотря на то, что речной порт Джурджулешты на юге Молдавии обладает возможностями принять украинское зерно, соответствующий груз доставляется в Румынию через таможню "Джурджулешты-Галац" по трассе.
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