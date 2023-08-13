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В Уссурийске начинают прием заявлений об ущербе при паводке - РИА Новости, 13.08.2023
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06:07 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/zayavleniya-1889767470.html
В Уссурийске начинают прием заявлений об ущербе при паводке
В Уссурийске начинают прием заявлений об ущербе при паводке - РИА Новости, 13.08.2023
В Уссурийске начинают прием заявлений об ущербе при паводке
Комиссии по оценке ущерба начнут работу в пострадавшем после прорыва дамбы Уссурийске в Приморье после схода воды, но жители уже сегодня могут подавать... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T06:07
2023-08-13T06:07
уссурийск
уссурийский городской округ
приморский край
примгидромет
красный крест
российский красный крест
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Комиссии по оценке ущерба начнут работу в пострадавшем после прорыва дамбы Уссурийске в Приморье после схода воды, но жители уже сегодня могут подавать заявления, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона информировали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка. "Оценочные комиссии начнут работать, как только из домов уйдёт вода. Но заявление можно написать уже сегодня", - заявил собеседник агентства. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. В субботу в администрации Уссурийского городского округа заявили агентству, что уровень воды в реке Раздольная, прорвавшей дамбу, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра. Восстановительные работы на дамбе планируется начать после полного схода воды, отметили РИА Новости в муниципалитете. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889766749.html
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уссурийский городской округ
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уссурийск, уссурийский городской округ, приморский край, примгидромет, красный крест, российский красный крест, общество
Уссурийск, Уссурийский городской округ, Приморский край, Примгидромет, Красный Крест, Российский Красный Крест, Общество
В Уссурийске начинают прием заявлений об ущербе при паводке

Администрация: жители Уссурийска могут подавать заявления об ущербе при паводке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛегковые автомобили, пострадавшие из-за подтопления в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Легковые автомобили, пострадавшие из-за подтопления в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Легковые автомобили, пострадавшие из-за подтопления в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Комиссии по оценке ущерба начнут работу в пострадавшем после прорыва дамбы Уссурийске в Приморье после схода воды, но жители уже сегодня могут подавать заявления, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона информировали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка.
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В подтопленном Уссурийске эвакуировали почти 800 человек
05:51
"Оценочные комиссии начнут работать, как только из домов уйдёт вода. Но заявление можно написать уже сегодня", - заявил собеседник агентства.
Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. В субботу в администрации Уссурийского городского округа заявили агентству, что уровень воды в реке Раздольная, прорвавшей дамбу, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра. Восстановительные работы на дамбе планируется начать после полного схода воды, отметили РИА Новости в муниципалитете.
В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В реке в Спасске-Дальнем вода поднялась более чем на два метра
05:09
 
УссурийскУссурийский городской округПриморский крайПримгидрометКрасный КрестРоссийский Красный КрестОбщество
 
 
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