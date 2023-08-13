В Уссурийске начинают прием заявлений об ущербе при паводке
Администрация: жители Уссурийска могут подавать заявления об ущербе при паводке
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛегковые автомобили, пострадавшие из-за подтопления в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Легковые автомобили, пострадавшие из-за подтопления в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Комиссии по оценке ущерба начнут работу в пострадавшем после прорыва дамбы Уссурийске в Приморье после схода воды, но жители уже сегодня могут подавать заявления, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона информировали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка.
"Оценочные комиссии начнут работать, как только из домов уйдёт вода. Но заявление можно написать уже сегодня", - заявил собеседник агентства.
Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. В субботу в администрации Уссурийского городского округа заявили агентству, что уровень воды в реке Раздольная, прорвавшей дамбу, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра. Восстановительные работы на дамбе планируется начать после полного схода воды, отметили РИА Новости в муниципалитете.
В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.