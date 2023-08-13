https://ria.ru/20230813/yasinovataya-1889776836.html

Украинские войска выпустили десять ракет по Ясиноватой

Украинские войска выпустили десять ракет по Ясиноватой - РИА Новости, 13.08.2023

Украинские войска выпустили десять ракет по Ясиноватой

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T09:15

2023-08-13T09:15

2023-08-13T09:28

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что украинские войска в 9.10 мск выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, а в 6.30 мск три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889765400.html

ясиноватая

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины