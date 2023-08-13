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Украинские войска выпустили десять ракет по Ясиноватой - РИА Новости, 13.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 13.08.2023 (обновлено: 09:28 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/yasinovataya-1889776836.html
Украинские войска выпустили десять ракет по Ясиноватой
Украинские войска выпустили десять ракет по Ясиноватой - РИА Новости, 13.08.2023
Украинские войска выпустили десять ракет по Ясиноватой
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T09:15
2023-08-13T09:28
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что украинские войска в 9.10 мск выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, а в 6.30 мск три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889765400.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили десять ракет по Ясиноватой

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, ведомство сообщило, что украинские войска в 9.10 мск выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, а в 6.30 мск три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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