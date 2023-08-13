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Владимир Яглыч: "Мы понимаем, что живем сейчас в исторический период" - РИА Новости, 13.08.2023
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Культура
 
05:08 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/yaglych-1889057314.html
Владимир Яглыч: "Мы понимаем, что живем сейчас в исторический период"
Владимир Яглыч: "Мы понимаем, что живем сейчас в исторический период" - РИА Новости, 13.08.2023
Владимир Яглыч: "Мы понимаем, что живем сейчас в исторический период"
Владимир Яглыч известен по работам в проектах "Экипаж", "Екатерина", "Колл-центр", "Открытый брак", "Ухожу красиво". В интервью РИА Новости актер рассказал,... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T05:08
2023-08-13T05:08
культура
кино и сериалы
интервью - культура
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Владимир Яглыч известен по работам в проектах "Экипаж", "Екатерина", "Колл-центр", "Открытый брак", "Ухожу красиво". В интервью РИА Новости актер рассказал, почему любит молчаливых персонажей, каково было играть фаворита императрицы Потемкина и как он выбирает роли.– Какого плана героев тебе сложнее всего играть?– Я не люблю, когда мужчины много болтают. На мой взгляд, это дурновкусие и моветон. Мне кажется, в кино гораздо сложнее создать молчаливого персонажа, нежели того, кто все объясняет, поясняет, разжевывает.Зритель должен сам понимать, как он воспринимает этот материал. А у нас получается, что мы сначала его доносим визуально, в сопровождении музыки, кадра, а потом еще и артист начинает объяснять. Я против этого. – Что может тебя мотивировать на участие в продолжении проекта?– Подготовка. Хотелось бы, чтобы на нее было больше времени. Второе – конечно, гонорар. Потому что я не могу прийти домой и сказать: сынок, я сейчас работаю на таком красивом интересном проекте, и мы еще две недели не будем есть. – Расскажи о сериале "Екатерина. Фавориты"? Выделяешь его среди других своих проектов?– Да, конечно. Во-первых, этот сезон был снят Дмитрием Петрунем, с которым я работал много лет назад. И, должен сказать, я был поражен сотрудничеством с ним. Тем, как он профессионально вырос и стал просто большим человеком.Мне близка тематика. Мы понимаем, что живем сейчас в исторический период. Потемкин – мой герой – был великим реформатором, оставившим после себя массу вещей, которыми мы пользуемся, с которыми соприкасаемся, которые сейчас так или иначе участвуют в нашей жизни. Безусловно, эта часть истории для меня, пожалуй, самая интересная и насыщенная. Здесь герои уже повзрослели, заматерели. Мне кажется, это должно понравиться зрителю.– Что для тебя значит участие в историческом костюмированном сериале?– Прежде всего – возможность открыть для себя новые грани, попробовать себя в новом направлении, примерить чулочки исторические, туфли на каблучке (смеется). Для человека с окраин Москвы это очень интересный опыт. – Какие открытия сделал о той эпохе, пока готовился к съемкам?– Во-первых, что мы недостаточно велики для того, чтобы называться великими в отличии от тех людей.А во-вторых, когда изучаешь исторические документы, читаешь, смотришь документальное кино, всегда находишь ответы на вопросы сегодняшнего дня. Все очень циклично и повторяется.– Среди твоих новых проектов сразу несколько, название которых так или иначе связано с детьми (например, "Моя ужасная сестра 2"). Это совпадение?– Возможно, это связано с тем, что у меня есть опыт работы с детьми. В свое время вместе с Ованесом Петяном мы сделали прекрасный сериал "Семейный бизнес", где у меня было пять подопечных. Все эти дети выросли в больших крепких артистов. Что касается "Моей ужасной сестры 2", в этом году у нас появился новый герой, которому 2,5 года. Я не знаю, связано ли это с тем, что я умею работать с детьми или располагать их к себе – что, кстати, правда. Может быть, это мой личный отцовский опыт. Но да, я люблю семейное кино и, мне кажется, это важное направление. Я рад, что оно сейчас оживает.– Изменился ли твой подход к выбору ролей с течением времени?– В первую очередь, я читаю материал. Смотрю, кто это будет снимать, что делал режиссер до этого. Смотрю, кто будет в команде, кого они пробуют.Я стал более въедливым, если говорить простыми словами. Опять же – смотрю, какие условия мне могут предложить, плюс я стал немного по-другому ходить на пробы.Если раньше это был экзамен для актера, который очень хочет работать, то с течением времени, я понял, что пробы – не только для меня, но и для режиссера, а иногда и для оператора.Несколько раз в моей жизни случалось так, что мы проводили пробы или меня утверждали сразу, но потом, на площадке, я понимал, что не могу работать с этими людьми. Что мы не просто идем в разные стороны, мы даже не смотрим друг на друга.
https://ria.ru/20230807/efremov-1888125556.html
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Светлана Вовк
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РИА Новости
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кино и сериалы, интервью - культура
Культура, Кино и сериалы, Интервью - Культура

Владимир Яглыч: "Мы понимаем, что живем сейчас в исторический период"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Владимир Яглыч во время фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде.
Актер Владимир Яглыч во время фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Владимир Яглыч известен по работам в проектах "Экипаж", "Екатерина", "Колл-центр", "Открытый брак", "Ухожу красиво". В интервью РИА Новости актер рассказал, почему любит молчаливых персонажей, каково было играть фаворита императрицы Потемкина и как он выбирает роли.
– Какого плана героев тебе сложнее всего играть?
– Я не люблю, когда мужчины много болтают. На мой взгляд, это дурновкусие и моветон. Мне кажется, в кино гораздо сложнее создать молчаливого персонажа, нежели того, кто все объясняет, поясняет, разжевывает.
Зритель должен сам понимать, как он воспринимает этот материал. А у нас получается, что мы сначала его доносим визуально, в сопровождении музыки, кадра, а потом еще и артист начинает объяснять. Я против этого.
– Что может тебя мотивировать на участие в продолжении проекта?
– Подготовка. Хотелось бы, чтобы на нее было больше времени. Второе – конечно, гонорар. Потому что я не могу прийти домой и сказать: сынок, я сейчас работаю на таком красивом интересном проекте, и мы еще две недели не будем есть.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной премьере фильма "Вторжение"
Актер Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной премьере фильма Вторжение - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной премьере фильма "Вторжение"
– Расскажи о сериале "Екатерина. Фавориты"? Выделяешь его среди других своих проектов?
– Да, конечно. Во-первых, этот сезон был снят Дмитрием Петрунем, с которым я работал много лет назад. И, должен сказать, я был поражен сотрудничеством с ним. Тем, как он профессионально вырос и стал просто большим человеком.
Мне близка тематика. Мы понимаем, что живем сейчас в исторический период. Потемкин – мой герой – был великим реформатором, оставившим после себя массу вещей, которыми мы пользуемся, с которыми соприкасаемся, которые сейчас так или иначе участвуют в нашей жизни. Безусловно, эта часть истории для меня, пожалуй, самая интересная и насыщенная. Здесь герои уже повзрослели, заматерели. Мне кажется, это должно понравиться зрителю.
© COSMOS studio, АМЕДИА (2016)

Владимир Яглыч в сериале "Екатерина. Взлет"

Кадр из сериала Екатерина. Взлет

Владимир Яглыч в сериале "Екатерина. Взлет"

© COSMOS studio, АМЕДИА (2016)
1 из 6
© COSMOS studio, АМЕДИА (2016)

Владимир Яглыч (Потемкин) и Марина Александрова (Екатерина II) в сериале "Екатерина. Взлет"

Кадр из сериала Екатерина. Взлет

Владимир Яглыч (Потемкин) и Марина Александрова (Екатерина II) в сериале "Екатерина. Взлет"

© COSMOS studio, АМЕДИА (2016)
2 из 6
© НМГ Студия, Вселенная Кино (2023)Кадр из сериала "Ухожу красиво"
Кадр из сериала Ухожу красиво
Кадр из сериала "Ухожу красиво"
© НМГ Студия, Вселенная Кино (2023)
3 из 6
© НМГ Студия, Вселенная Кино (2023)

Владимир Яглыч в сериале "Ухожу красиво"

Кадр из сериала Ухожу красиво

Владимир Яглыч в сериале "Ухожу красиво"

© НМГ Студия, Вселенная Кино (2023)
4 из 6
© НМГ Студия, Вселенная Кино (2023)

Эпизод из сериала "Ухожу красиво"

Кадр из сериала Ухожу красиво

Эпизод из сериала "Ухожу красиво"

© НМГ Студия, Вселенная Кино (2023)
5 из 6
© Пресс-служба PremierКадр из сериала "Колл-центр"
Кадр из сериала Колл-центр
Кадр из сериала "Колл-центр"
© Пресс-служба Premier
6 из 6

Владимир Яглыч в сериале "Екатерина. Взлет"

© COSMOS studio, АМЕДИА (2016)
1 из 6

Владимир Яглыч (Потемкин) и Марина Александрова (Екатерина II) в сериале "Екатерина. Взлет"

© COSMOS studio, АМЕДИА (2016)
2 из 6
Кадр из сериала "Ухожу красиво"
© НМГ Студия, Вселенная Кино (2023)
3 из 6

Владимир Яглыч в сериале "Ухожу красиво"

© НМГ Студия, Вселенная Кино (2023)
4 из 6

Эпизод из сериала "Ухожу красиво"

© НМГ Студия, Вселенная Кино (2023)
5 из 6
Кадр из сериала "Колл-центр"
© Пресс-служба Premier
6 из 6
– Что для тебя значит участие в историческом костюмированном сериале?
– Прежде всего – возможность открыть для себя новые грани, попробовать себя в новом направлении, примерить чулочки исторические, туфли на каблучке (смеется). Для человека с окраин Москвы это очень интересный опыт.
– Какие открытия сделал о той эпохе, пока готовился к съемкам?
– Во-первых, что мы недостаточно велики для того, чтобы называться великими в отличии от тех людей.
А во-вторых, когда изучаешь исторические документы, читаешь, смотришь документальное кино, всегда находишь ответы на вопросы сегодняшнего дня. Все очень циклично и повторяется.
– Среди твоих новых проектов сразу несколько, название которых так или иначе связано с детьми (например, "Моя ужасная сестра 2"). Это совпадение?
– Возможно, это связано с тем, что у меня есть опыт работы с детьми. В свое время вместе с Ованесом Петяном мы сделали прекрасный сериал "Семейный бизнес", где у меня было пять подопечных.
Все эти дети выросли в больших крепких артистов. Что касается "Моей ужасной сестры 2", в этом году у нас появился новый герой, которому 2,5 года. Я не знаю, связано ли это с тем, что я умею работать с детьми или располагать их к себе – что, кстати, правда. Может быть, это мой личный отцовский опыт. Но да, я люблю семейное кино и, мне кажется, это важное направление. Я рад, что оно сейчас оживает.
© Студия Тритэ (2016)Кадр из фильма "Экипаж"
Кадр из фильма Экипаж
Кадр из фильма "Экипаж"
© Студия Тритэ (2016)
1 из 4
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктер Владимир Яглыч на съемках фильма "Вещий Олег".
Актер Владимир Яглыч на съемках фильма Вещий Олег
Актер Владимир Яглыч на съемках фильма "Вещий Олег".
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктеры Александр Соколовский, Владимир Яглыч и актриса Иева Андреевайте (на первом плане слева направо) на съемках фильма "Вещий Олег".
Актеры Александр Соколовский, Владимир Яглыч и актриса Иева Андреевайте (на первом плане слева направо) на съемках фильма Вещий Олег
Актеры Александр Соколовский, Владимир Яглыч и актриса Иева Андреевайте (на первом плане слева направо) на съемках фильма "Вещий Олег".
© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Владимир Яглыч на красной дорожке церемонии закрытия IX фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде.
Актер Владимир Яглыч на фестивале короткометражного кино Короче
Актер Владимир Яглыч на красной дорожке церемонии закрытия IX фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Кадр из фильма "Экипаж"
© Студия Тритэ (2016)
1 из 4
Актер Владимир Яглыч на съемках фильма "Вещий Олег".
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 4
Актеры Александр Соколовский, Владимир Яглыч и актриса Иева Андреевайте (на первом плане слева направо) на съемках фильма "Вещий Олег".
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 4
Актер Владимир Яглыч на красной дорожке церемонии закрытия IX фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Изменился ли твой подход к выбору ролей с течением времени?
– В первую очередь, я читаю материал. Смотрю, кто это будет снимать, что делал режиссер до этого. Смотрю, кто будет в команде, кого они пробуют.
Я стал более въедливым, если говорить простыми словами. Опять же – смотрю, какие условия мне могут предложить, плюс я стал немного по-другому ходить на пробы.
Если раньше это был экзамен для актера, который очень хочет работать, то с течением времени, я понял, что пробы – не только для меня, но и для режиссера, а иногда и для оператора.
Несколько раз в моей жизни случалось так, что мы проводили пробы или меня утверждали сразу, но потом, на площадке, я понимал, что не могу работать с этими людьми. Что мы не просто идем в разные стороны, мы даже не смотрим друг на друга.
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