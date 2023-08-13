https://ria.ru/20230813/yaglych-1889057314.html

Владимир Яглыч: "Мы понимаем, что живем сейчас в исторический период"

Владимир Яглыч: "Мы понимаем, что живем сейчас в исторический период" - РИА Новости, 13.08.2023

Владимир Яглыч: "Мы понимаем, что живем сейчас в исторический период"

Владимир Яглыч известен по работам в проектах "Экипаж", "Екатерина", "Колл-центр", "Открытый брак", "Ухожу красиво". В интервью РИА Новости актер рассказал,... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T05:08

2023-08-13T05:08

2023-08-13T05:08

культура

кино и сериалы

интервью - культура

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Владимир Яглыч известен по работам в проектах "Экипаж", "Екатерина", "Колл-центр", "Открытый брак", "Ухожу красиво". В интервью РИА Новости актер рассказал, почему любит молчаливых персонажей, каково было играть фаворита императрицы Потемкина и как он выбирает роли.– Какого плана героев тебе сложнее всего играть?– Я не люблю, когда мужчины много болтают. На мой взгляд, это дурновкусие и моветон. Мне кажется, в кино гораздо сложнее создать молчаливого персонажа, нежели того, кто все объясняет, поясняет, разжевывает.Зритель должен сам понимать, как он воспринимает этот материал. А у нас получается, что мы сначала его доносим визуально, в сопровождении музыки, кадра, а потом еще и артист начинает объяснять. Я против этого. – Что может тебя мотивировать на участие в продолжении проекта?– Подготовка. Хотелось бы, чтобы на нее было больше времени. Второе – конечно, гонорар. Потому что я не могу прийти домой и сказать: сынок, я сейчас работаю на таком красивом интересном проекте, и мы еще две недели не будем есть. – Расскажи о сериале "Екатерина. Фавориты"? Выделяешь его среди других своих проектов?– Да, конечно. Во-первых, этот сезон был снят Дмитрием Петрунем, с которым я работал много лет назад. И, должен сказать, я был поражен сотрудничеством с ним. Тем, как он профессионально вырос и стал просто большим человеком.Мне близка тематика. Мы понимаем, что живем сейчас в исторический период. Потемкин – мой герой – был великим реформатором, оставившим после себя массу вещей, которыми мы пользуемся, с которыми соприкасаемся, которые сейчас так или иначе участвуют в нашей жизни. Безусловно, эта часть истории для меня, пожалуй, самая интересная и насыщенная. Здесь герои уже повзрослели, заматерели. Мне кажется, это должно понравиться зрителю.– Что для тебя значит участие в историческом костюмированном сериале?– Прежде всего – возможность открыть для себя новые грани, попробовать себя в новом направлении, примерить чулочки исторические, туфли на каблучке (смеется). Для человека с окраин Москвы это очень интересный опыт. – Какие открытия сделал о той эпохе, пока готовился к съемкам?– Во-первых, что мы недостаточно велики для того, чтобы называться великими в отличии от тех людей.А во-вторых, когда изучаешь исторические документы, читаешь, смотришь документальное кино, всегда находишь ответы на вопросы сегодняшнего дня. Все очень циклично и повторяется.– Среди твоих новых проектов сразу несколько, название которых так или иначе связано с детьми (например, "Моя ужасная сестра 2"). Это совпадение?– Возможно, это связано с тем, что у меня есть опыт работы с детьми. В свое время вместе с Ованесом Петяном мы сделали прекрасный сериал "Семейный бизнес", где у меня было пять подопечных. Все эти дети выросли в больших крепких артистов. Что касается "Моей ужасной сестры 2", в этом году у нас появился новый герой, которому 2,5 года. Я не знаю, связано ли это с тем, что я умею работать с детьми или располагать их к себе – что, кстати, правда. Может быть, это мой личный отцовский опыт. Но да, я люблю семейное кино и, мне кажется, это важное направление. Я рад, что оно сейчас оживает.– Изменился ли твой подход к выбору ролей с течением времени?– В первую очередь, я читаю материал. Смотрю, кто это будет снимать, что делал режиссер до этого. Смотрю, кто будет в команде, кого они пробуют.Я стал более въедливым, если говорить простыми словами. Опять же – смотрю, какие условия мне могут предложить, плюс я стал немного по-другому ходить на пробы.Если раньше это был экзамен для актера, который очень хочет работать, то с течением времени, я понял, что пробы – не только для меня, но и для режиссера, а иногда и для оператора.Несколько раз в моей жизни случалось так, что мы проводили пробы или меня утверждали сразу, но потом, на площадке, я понимал, что не могу работать с этими людьми. Что мы не просто идем в разные стороны, мы даже не смотрим друг на друга.

https://ria.ru/20230807/efremov-1888125556.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, интервью - культура