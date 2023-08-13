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В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 13.08.2023
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18:13 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/vandaly-1889829260.html
В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам
В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 13.08.2023
В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам
На севере Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам, они нанесли на постаменте символы профашистской румынской политической партии "Железная... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T18:13
2023-08-13T18:13
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КИШИНЕВ, 13 авг – РИА Новости. На севере Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам, они нанесли на постаменте символы профашистской румынской политической партии "Железная гвардия", сообщил в воскресенье глава Поискового движения и Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. "Вандалы осквернили памятник в честь советских воинов у села Корпач Единецкого района. Краской на постамент нанесены надписи на румынском языке: "Pe aici au trecut ocupanţii" ("Здесь прошли оккупанты"). Помимо текста, на монументе нарисован символ профашистской румынской политической партии "Железная гвардия", действовавшей в период между двумя мировыми войнами на территории Румынии", - написал Петрович в своем телеграм-канале "Солдат Победы". Глава поискового движения в Молдавии подчеркнул, что памятник в селе Корпач установлен в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года. За последние 10 лет он пять раз подвергался атакам вандалов – его обливали краской, крушили гранитную плиту. Правоохранительные органы Молдавии до сих пор не нашли вандалов. Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230727/pamyatniki-1886537274.html
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в мире, молдавия, румыния, справки, венгрия
В мире, Молдавия, Румыния, Справки, Венгрия
В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам

На севере Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам

© Фото : Солдат Победы/TelegramВандалы осквернили памятник советским воинам на севере Молдавии
Вандалы осквернили памятник советским воинам на севере Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : Солдат Победы/Telegram
Вандалы осквернили памятник советским воинам на севере Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 авг – РИА Новости. На севере Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам, они нанесли на постаменте символы профашистской румынской политической партии "Железная гвардия", сообщил в воскресенье глава Поискового движения и Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович.
«
"Вандалы осквернили памятник в честь советских воинов у села Корпач Единецкого района. Краской на постамент нанесены надписи на румынском языке: "Pe aici au trecut ocupanţii" ("Здесь прошли оккупанты"). Помимо текста, на монументе нарисован символ профашистской румынской политической партии "Железная гвардия", действовавшей в период между двумя мировыми войнами на территории Румынии", - написал Петрович в своем телеграм-канале "Солдат Победы".
В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину
27 июля, 10:20
Глава поискового движения в Молдавии подчеркнул, что памятник в селе Корпач установлен в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года. За последние 10 лет он пять раз подвергался атакам вандалов – его обливали краской, крушили гранитную плиту. Правоохранительные органы Молдавии до сих пор не нашли вандалов.
Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В Таллине осквернили советский мемориал
8 августа, 16:28
 
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