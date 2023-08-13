Общий уровень воды в Уссурийске снизился
Общий уровень воды в Уссурийске снизился на три сантиметра за час
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНаводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Уровень воды после мощных ливней в Уссурийске снизился за час на три сантиметра, сообщила администрация города в своем телеграм-канале.
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"Наблюдается подъем уровня воды в районах "Междуречье" и "Семь ветров". Вместе с тем уровень воды в реке Раздольная уменьшился на 11 сантиметров. Общий уровень воды в городе за последний час снизился на три сантиметра. В дальнейшем ожидается увеличение темпов снижения общего уровня воды", — говорится в сообщении.
По информации властей города, подтоплены "Семь ветров", район Солдатского озера, район парка "Зеленый остров", район Автовокзала, район между Пушкинским и Комсомольским мостами. В оказавшихся в зоне подтопления домах не планируют отключать электричество. Работоспособность 49 отключенных ранее трансформаторных подстанций восстановят по мере спада уровня воды.
В городском округе остаются без автомобильного сообщения Алексей-Никольская, Борисовская, Краснояровская, Пуциловская, Пушкинская сельские территории.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50 до 110 процентов месячной нормы осадков. В пятницу в Уссурийске выпало около месячной нормы осадков, днем наблюдались обширные паводки. Были отрезаны от транспортного сообщения села в городском округе, несколько улиц в Уссурийске подтопило.
Утром в субботу в городе прорвало дамбу, рассказали РИА Новости в местной единой диспетчерской службе. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых стала доходить вода.
В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. В Уссурийске к утру воскресенья без дорожного сообщения оставались несколько сельских территорий городского округа, проезд внутри города местами был затруднен. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более двух тысяч человек, рассказали в МЧС России. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края.