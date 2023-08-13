https://ria.ru/20230813/travmy-1889837878.html

Турист получил серьезные травмы во время землетрясения на Крите

Турист получил серьезные травмы во время землетрясения на Крите - РИА Новости, 13.08.2023

Турист получил серьезные травмы во время землетрясения на Крите

На Крите испанский турист получил серьезные травмы во время землетрясения - упавший обломок скалы повредил ему ногу, что привело к ампутации, сообщило издание... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T19:27

2023-08-13T19:27

2023-08-13T19:27

крит (остров)

испания

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АФИНЫ, 13 авг - РИА Новости. На Крите испанский турист получил серьезные травмы во время землетрясения - упавший обломок скалы повредил ему ногу, что привело к ампутации, сообщило издание "Прото тема". Землетрясение магнитудой 4,9 балла по шкале Рихтера произошло в воскресенье утром, в 10:49. Эпицентр находился в 33 километрах южнее города Ханья. В это время в ущелье Самария находилось много туристов, на 9-м километре в районе Кефаловриси произошел оползень, где осколками скалы был тяжело ранен мужчина. "Турист из Испании пересекал ущелье, когда большой камень оторвался и упал ему на ногу, что привело к ампутации. Была организована эвакуация 45-летнего туриста. Его вывезли вертолетом пожарной службы и доставили в больницу Ханьи, где ему будет сделана операция", - сообщил портал. Все посетители ущелья были эвакуированы из-за опасности оползней. К настоящему времени сообщений о повреждениях зданий не поступало.

https://ria.ru/20230808/uragan-1888775083.html

https://ria.ru/20230810/zemletresenie-1889396991.html

крит (остров)

испания

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крит (остров), испания