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Турист получил серьезные травмы во время землетрясения на Крите - РИА Новости, 13.08.2023
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19:27 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/travmy-1889837878.html
Турист получил серьезные травмы во время землетрясения на Крите
Турист получил серьезные травмы во время землетрясения на Крите - РИА Новости, 13.08.2023
Турист получил серьезные травмы во время землетрясения на Крите
На Крите испанский турист получил серьезные травмы во время землетрясения - упавший обломок скалы повредил ему ногу, что привело к ампутации, сообщило издание... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T19:27
2023-08-13T19:27
крит (остров)
испания
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АФИНЫ, 13 авг - РИА Новости. На Крите испанский турист получил серьезные травмы во время землетрясения - упавший обломок скалы повредил ему ногу, что привело к ампутации, сообщило издание "Прото тема". Землетрясение магнитудой 4,9 балла по шкале Рихтера произошло в воскресенье утром, в 10:49. Эпицентр находился в 33 километрах южнее города Ханья. В это время в ущелье Самария находилось много туристов, на 9-м километре в районе Кефаловриси произошел оползень, где осколками скалы был тяжело ранен мужчина. "Турист из Испании пересекал ущелье, когда большой камень оторвался и упал ему на ногу, что привело к ампутации. Была организована эвакуация 45-летнего туриста. Его вывезли вертолетом пожарной службы и доставили в больницу Ханьи, где ему будет сделана операция", - сообщил портал. Все посетители ущелья были эвакуированы из-за опасности оползней. К настоящему времени сообщений о повреждениях зданий не поступало.
https://ria.ru/20230808/uragan-1888775083.html
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крит (остров), испания
Крит (остров), Испания
Турист получил серьезные травмы во время землетрясения на Крите

Испанский турист получил серьезные травмы во время землетрясения на Крите

© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 13 авг - РИА Новости. На Крите испанский турист получил серьезные травмы во время землетрясения - упавший обломок скалы повредил ему ногу, что привело к ампутации, сообщило издание "Прото тема".
Землетрясение магнитудой 4,9 балла по шкале Рихтера произошло в воскресенье утром, в 10:49. Эпицентр находился в 33 километрах южнее города Ханья. В это время в ущелье Самария находилось много туристов, на 9-м километре в районе Кефаловриси произошел оползень, где осколками скалы был тяжело ранен мужчина.
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«
"Турист из Испании пересекал ущелье, когда большой камень оторвался и упал ему на ногу, что привело к ампутации. Была организована эвакуация 45-летнего туриста. Его вывезли вертолетом пожарной службы и доставили в больницу Ханьи, где ему будет сделана операция", - сообщил портал.
Все посетители ущелья были эвакуированы из-за опасности оползней.
К настоящему времени сообщений о повреждениях зданий не поступало.
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