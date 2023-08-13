https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889797882.html

Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов - РИА Новости, 13.08.2023

Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T13:30

2023-08-13T13:30

2023-08-13T13:30

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

безопасность

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 25 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Всего с начала спецоперации был уничтожено 458 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, 5708 беспилотных летательных аппаратов, 429 зенитных ракетных комплексов, 11 274 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5862 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 207 единиц специальной военной автомобильной техники

https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889796555.html

https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889795903.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность