https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889797882.html
Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов - РИА Новости, 13.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:30
2023-08-13T13:30
2023-08-13T13:30
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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безопасность
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 25 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Всего с начала спецоперации был уничтожено 458 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, 5708 беспилотных летательных аппаратов, 429 зенитных ракетных комплексов, 11 274 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5862 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 207 единиц специальной военной автомобильной техники
https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889796555.html
https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889795903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 25 дронов и восемь снарядов HIMARS