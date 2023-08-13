https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889796555.html

ВС России уничтожили систему М777 ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили систему М777 ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.08.2023

ВС России уничтожили систему М777 ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийскую... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T13:18

2023-08-13T13:18

2023-08-13T13:19

специальная военная операция на украине

россия

сша

безопасность

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889123824_185:544:2859:2048_1920x0_80_0_0_5adc7ec2e675275a0b324f3ed08b9f8f.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230813/ataki-1889796004.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, безопасность, украина