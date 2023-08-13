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ВС России уничтожили систему М777 ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 13.08.2023 (обновлено: 13:19 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889796555.html
ВС России уничтожили систему М777 ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили систему М777 ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.08.2023
ВС России уничтожили систему М777 ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийскую... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:18
2023-08-13T13:19
специальная военная операция на украине
россия
сша
безопасность
украина
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230813/ataki-1889796004.html
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россия, сша, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность, Украина
ВС России уничтожили систему М777 ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 20 военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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