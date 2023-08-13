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ВС России уничтожили систему М777 ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили систему М777 ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.08.2023
ВС России уничтожили систему М777 ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийскую... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:18
2023-08-13T13:18
2023-08-13T13:19
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность, Украина
ВС России уничтожили систему М777 ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 20 военных на Херсонском направлении
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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