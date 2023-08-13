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В Приморье прибыла дополнительная группа спасателей из Хабаровска - РИА Новости, 13.08.2023
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08:55 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/spasateli-1889775108.html
В Приморье прибыла дополнительная группа спасателей из Хабаровска
В Приморье прибыла дополнительная группа спасателей из Хабаровска - РИА Новости, 13.08.2023
В Приморье прибыла дополнительная группа спасателей из Хабаровска
Дополнительная группа специалистов Амурского спасательного центра МЧС РФ со спецтехникой прибыла в Приморский край из Хабаровска для ведения... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T08:55
2023-08-13T08:55
происшествия
приморский край
хабаровск
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Дополнительная группа специалистов Амурского спасательного центра МЧС РФ со спецтехникой прибыла в Приморский край из Хабаровска для ведения аварийно-спасательных работ в подтопленных районах, сообщили в ГУ МЧС по Приморью. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. "Сегодня в город Уссурийск из Хабаровска прибыла дополнительная группа специалистов Амурского спасательного центра МЧС России, а также инженерная техника. В составе колонны хабаровских спасателей самосвалы, погрузчик, трал и экскаватор", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Уточняется, что спасатели будут усиливать и отсыпать дорожное полотно, возводить дамбы и проводить другие аварийно-спасательные работы в подтопленных районах.
https://ria.ru/20230813/ussuriysk-1889773096.html
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происшествия, приморский край, хабаровск
Происшествия, Приморский край, Хабаровск
В Приморье прибыла дополнительная группа спасателей из Хабаровска

В Приморье дополнительно прибыла группа спасателей из Хабаровска со спецтехникой

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюНаводнение в Приморье
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Наводнение в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Дополнительная группа специалистов Амурского спасательного центра МЧС РФ со спецтехникой прибыла в Приморский край из Хабаровска для ведения аварийно-спасательных работ в подтопленных районах, сообщили в ГУ МЧС по Приморью.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС.
"Сегодня в город Уссурийск из Хабаровска прибыла дополнительная группа специалистов Амурского спасательного центра МЧС России, а также инженерная техника. В составе колонны хабаровских спасателей самосвалы, погрузчик, трал и экскаватор", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Уточняется, что спасатели будут усиливать и отсыпать дорожное полотно, возводить дамбы и проводить другие аварийно-спасательные работы в подтопленных районах.
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Общий уровень воды в Уссурийске снизился
Вчера, 08:30
 
ПроисшествияПриморский крайХабаровск
 
 
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