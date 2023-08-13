https://ria.ru/20230813/spasateli-1889775108.html

В Приморье прибыла дополнительная группа спасателей из Хабаровска

В Приморье прибыла дополнительная группа спасателей из Хабаровска - РИА Новости, 13.08.2023

В Приморье прибыла дополнительная группа спасателей из Хабаровска

Дополнительная группа специалистов Амурского спасательного центра МЧС РФ со спецтехникой прибыла в Приморский край из Хабаровска для ведения... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T08:55

2023-08-13T08:55

2023-08-13T08:55

происшествия

приморский край

хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Дополнительная группа специалистов Амурского спасательного центра МЧС РФ со спецтехникой прибыла в Приморский край из Хабаровска для ведения аварийно-спасательных работ в подтопленных районах, сообщили в ГУ МЧС по Приморью. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. "Сегодня в город Уссурийск из Хабаровска прибыла дополнительная группа специалистов Амурского спасательного центра МЧС России, а также инженерная техника. В составе колонны хабаровских спасателей самосвалы, погрузчик, трал и экскаватор", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Уточняется, что спасатели будут усиливать и отсыпать дорожное полотно, возводить дамбы и проводить другие аварийно-спасательные работы в подтопленных районах.

https://ria.ru/20230813/ussuriysk-1889773096.html

приморский край

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край, хабаровск