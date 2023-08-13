https://ria.ru/20230813/sobyanin-1889778676.html

Собянин назвал столичных строителей героями

Собянин назвал столичных строителей героями - РИА Новости, 13.08.2023

Собянин назвал столичных строителей героями

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил столичных строителей с их профессиональным праздником и назвал их героями, создающими неповторимый... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T09:38

2023-08-13T09:38

2023-08-13T09:38

общество

москва

россия

сергей собянин

день строителя

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил столичных строителей с их профессиональным праздником и назвал их героями, создающими неповторимый облик Москвы. Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В 2023 году этот день приходится на 13 августа. "Поздравляю вас с праздником – Днем строителя! Вы – настоящие герои, создающие неповторимый облик Москвы. Ваши руки возводят величественные здания, мосты, дороги, парки и другие объекты, которые делают наш город еще прекраснее", - написал Собянин. Он выразил благодарность строителям за преданность делу, ответственность и самоотверженность. По его словам, Москва становится более комфортным и привлекательным местом для жизни благодаря им. Также Собянин пожелал, чтобы работа строителей приносила удовлетворение и гордость за свои достижения. "Пусть каждый ваш рабочий день будет наполнен яркими моментами, улыбками и благодарностью от людей, для которых вы создаете прекрасные объекты", - добавил мэр.

https://ria.ru/20230813/stroiteli-1889474974.html

https://ria.ru/20230813/pozdravlenie-1889769980.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, сергей собянин, день строителя