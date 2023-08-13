https://ria.ru/20230813/sobyanin-1889778676.html
Собянин назвал столичных строителей героями
Собянин назвал столичных строителей героями - РИА Новости, 13.08.2023
Собянин назвал столичных строителей героями
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил столичных строителей с их профессиональным праздником и назвал их героями, создающими неповторимый... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T09:38
2023-08-13T09:38
2023-08-13T09:38
общество
москва
россия
сергей собянин
день строителя
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил столичных строителей с их профессиональным праздником и назвал их героями, создающими неповторимый облик Москвы. Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В 2023 году этот день приходится на 13 августа. "Поздравляю вас с праздником – Днем строителя! Вы – настоящие герои, создающие неповторимый облик Москвы. Ваши руки возводят величественные здания, мосты, дороги, парки и другие объекты, которые делают наш город еще прекраснее", - написал Собянин. Он выразил благодарность строителям за преданность делу, ответственность и самоотверженность. По его словам, Москва становится более комфортным и привлекательным местом для жизни благодаря им. Также Собянин пожелал, чтобы работа строителей приносила удовлетворение и гордость за свои достижения. "Пусть каждый ваш рабочий день будет наполнен яркими моментами, улыбками и благодарностью от людей, для которых вы создаете прекрасные объекты", - добавил мэр.
https://ria.ru/20230813/stroiteli-1889474974.html
https://ria.ru/20230813/pozdravlenie-1889769980.html
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РИА Новости
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общество, москва, россия, сергей собянин, день строителя
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, День строителя
Собянин назвал столичных строителей героями
Собянин назвал столичных строителей героями, создающими облик Москвы
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале
поздравил столичных строителей с их профессиональным праздником и назвал их героями, создающими неповторимый облик Москвы.
Ежегодно во второе воскресенье августа в России
отмечается День строителя. В 2023 году этот день приходится на 13 августа.
"Поздравляю вас с праздником – Днем строителя! Вы – настоящие герои, создающие неповторимый облик Москвы. Ваши руки возводят величественные здания, мосты, дороги, парки и другие объекты, которые делают наш город еще прекраснее", - написал Собянин.
Он выразил благодарность строителям за преданность делу, ответственность и самоотверженность. По его словам, Москва становится более комфортным и привлекательным местом для жизни благодаря им. Также Собянин пожелал, чтобы работа строителей приносила удовлетворение и гордость за свои достижения.
"Пусть каждый ваш рабочий день будет наполнен яркими моментами, улыбками и благодарностью от людей, для которых вы создаете прекрасные объекты", - добавил мэр.
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