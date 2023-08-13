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ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 13.08.2023 (обновлено: 14:54 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/snaryady-1889805135.html
ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Донецку
ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.08.2023
ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T14:53
2023-08-13T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
нато
украина
петровский район
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); ...14.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Кроме того, представительство сообщило, что в 13.45 по Донецку (Куйбышевский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров и в 13.50 по Кировскому и Куйбышевскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230813/donetsk-1889804732.html
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в мире, донецк, сцкк, нато, украина, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, НАТО, Украина, Петровский район
ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); ...14.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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Кроме того, представительство сообщило, что в 13.45 по Донецку (Куйбышевский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров и в 13.50 по Кировскому и Куйбышевскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Донецк - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
При обстреле Донецка кассетными снарядами погиб мирный житель
12 августа, 20:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСЦККНАТОУкраинаПетровский район
 
 
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