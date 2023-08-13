https://ria.ru/20230813/snaryady-1889805135.html

ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Донецку

ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.08.2023

ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T14:53

2023-08-13T14:53

2023-08-13T14:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); ...14.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Кроме того, представительство сообщило, что в 13.45 по Донецку (Куйбышевский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров и в 13.50 по Кировскому и Куйбышевскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230813/donetsk-1889804732.html

https://ria.ru/20230812/obstrely-1889746392.html

донецк

украина

петровский район

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в мире, донецк, сцкк, нато, украина, петровский район