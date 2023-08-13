https://ria.ru/20230813/pozhar-1889800995.html
Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Пожар на складе в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 13.08.2023
Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Спасатели локализовали пожар на площади 2,7 тысячи "квадратов" на складе в подмосковном Раменском, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T14:09
2023-08-13T14:09
2023-08-13T14:16
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на площади 2,7 тысячи "квадратов" на складе в подмосковном Раменском, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Площадь пожара на складе с удобрениями в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Пожар на складе в Подмосковье локализован на площади 2700 квадратных метров", - сказали в ведомстве.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Пожар на складе в Подмосковье локализовали на площади 2700 квадратных метров