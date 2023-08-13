https://ria.ru/20230813/pozhar-1889800995.html

Пожар на складе в Подмосковье локализовали

Пожар на складе в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 13.08.2023

Пожар на складе в Подмосковье локализовали

Спасатели локализовали пожар на площади 2,7 тысячи "квадратов" на складе в подмосковном Раменском, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T14:09

2023-08-13T14:09

2023-08-13T14:16

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на площади 2,7 тысячи "квадратов" на складе в подмосковном Раменском, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Площадь пожара на складе с удобрениями в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Пожар на складе в Подмосковье локализован на площади 2700 квадратных метров", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230813/prichina-1889795487.html

московская область (подмосковье)

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)