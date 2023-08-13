https://ria.ru/20230813/postradavshie-1889814381.html

Минздрав рассказал о ситуации в пунктах размещения пострадавших в Приморье

Минздрав рассказал о ситуации в пунктах размещения пострадавших в Приморье - РИА Новости, 13.08.2023

Минздрав рассказал о ситуации в пунктах размещения пострадавших в Приморье

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России оказывают круглосуточную медицинскую помощь пострадавшим от паводков в Приморье, в пунктах... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T16:13

2023-08-13T16:13

2023-08-13T16:13

здоровье - общество

россия

примгидромет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_bfe59efdde6b42254197683bced95891.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России оказывают круглосуточную медицинскую помощь пострадавшим от паводков в Приморье, в пунктах временного размещения достаточно лекарств и расходных материалов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. "Федеральной службой медицины катастроф Минздрава России организовано оказание медицинской помощи пострадавшим от паводков в Приморье. Кроме того, организовано взаимодействие Службы медицины катастроф Минздрава России с МЧС России. В пунктах временного размещения организовано медицинское обеспечение, круглосуточно дежурит фельдшер, лекарствами и расходными материалами обеспечены в полном объёме", - говорится в сообщении. Организовано также круглосуточное взаимодействие в режиме видеоконференцсвязи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и оперативного дежурного территориального центра медицины катастроф Приморского края, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230813/primore-1889790644.html

https://ria.ru/20230813/podtoplenie-1889810206.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край