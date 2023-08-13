https://ria.ru/20230813/postradavshie-1889814381.html
Минздрав рассказал о ситуации в пунктах размещения пострадавших в Приморье
Минздрав рассказал о ситуации в пунктах размещения пострадавших в Приморье - РИА Новости, 13.08.2023
Минздрав рассказал о ситуации в пунктах размещения пострадавших в Приморье
Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России оказывают круглосуточную медицинскую помощь пострадавшим от паводков в Приморье, в пунктах... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T16:13
2023-08-13T16:13
2023-08-13T16:13
здоровье - общество
россия
примгидромет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_bfe59efdde6b42254197683bced95891.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России оказывают круглосуточную медицинскую помощь пострадавшим от паводков в Приморье, в пунктах временного размещения достаточно лекарств и расходных материалов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. "Федеральной службой медицины катастроф Минздрава России организовано оказание медицинской помощи пострадавшим от паводков в Приморье. Кроме того, организовано взаимодействие Службы медицины катастроф Минздрава России с МЧС России. В пунктах временного размещения организовано медицинское обеспечение, круглосуточно дежурит фельдшер, лекарствами и расходными материалами обеспечены в полном объёме", - говорится в сообщении. Организовано также круглосуточное взаимодействие в режиме видеоконференцсвязи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и оперативного дежурного территориального центра медицины катастроф Приморского края, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230813/primore-1889790644.html
https://ria.ru/20230813/podtoplenie-1889810206.html
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_108:0:1245:853_1920x0_80_0_0_f9711f7e9f052489242f5a92cc998641.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Здоровье - Общество, Россия, Примгидромет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
Минздрав рассказал о ситуации в пунктах размещения пострадавших в Приморье
В пунктах размещения для пострадавших от паводков в Приморье достаточно лекарств