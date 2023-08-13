https://ria.ru/20230813/pogoda-1889778117.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 13.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T09:32
2023-08-13T09:32
2023-08-13T09:32
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в регионе обусловится тыловой частью циклона, куда будут поступать отдельные массивы кучево-дождевых облаков и более свежий воздух, что понизит температурный фон до климатической нормы августа. "Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В столице температура воздуха составит от плюс 21 до 23 градусов, по Московской области - плюс 19-24 градусов по Цельсию", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, составит 746 миллиметров ртутного столба. Тишковец также добавил, что за вчерашние сутки выпало 5 миллиметров осадков при месячной норме 78 миллиметров.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидаются дождь и до 23 градусов тепла
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в регионе обусловится тыловой частью циклона, куда будут поступать отдельные массивы кучево-дождевых облаков и более свежий воздух, что понизит температурный фон до климатической нормы августа.
"Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В столице температура воздуха составит от плюс 21 до 23 градусов, по Московской области
- плюс 19-24 градусов по Цельсию", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, составит 746 миллиметров ртутного столба.
Тишковец также добавил, что за вчерашние сутки выпало 5 миллиметров осадков при месячной норме 78 миллиметров.
Пик жары в Москве пройден, заявил синоптик