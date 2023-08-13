https://ria.ru/20230813/pogoda-1889778117.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 13.08.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T09:32

2023-08-13T09:32

2023-08-13T09:32

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в регионе обусловится тыловой частью циклона, куда будут поступать отдельные массивы кучево-дождевых облаков и более свежий воздух, что понизит температурный фон до климатической нормы августа. "Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В столице температура воздуха составит от плюс 21 до 23 градусов, по Московской области - плюс 19-24 градусов по Цельсию", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, составит 746 миллиметров ртутного столба. Тишковец также добавил, что за вчерашние сутки выпало 5 миллиметров осадков при месячной норме 78 миллиметров.

https://ria.ru/20230806/zhara-1888524405.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода