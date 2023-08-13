https://ria.ru/20230813/ombudsmen-1889781075.html

Москалькова высказалась о словах курского омбудсмена о западной культуре

Москалькова высказалась о словах курского омбудсмена о западной культуре - РИА Новости, 13.08.2023

Москалькова высказалась о словах курского омбудсмена о западной культуре

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале заявила, что омбудсмен Курской области Владимир Фирсов не призывал запретить всю... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T10:19

2023-08-13T10:19

2023-08-13T10:19

общество

курская область

татьяна москалькова

россия

курск

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале заявила, что омбудсмен Курской области Владимир Фирсов не призывал запретить всю западную культуру. В июле газета "Коммерсант" сообщала, что уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов на своей странице "ВКонтакте" рассказал, что ветераны боевых действий из Курска направили ему обращение с требованием прекратить трансляцию иностранной музыки в публичных местах. По его словам, обращение подписали более 30 человек. В своем телеграм-канале Москалькова сообщила, что в соцсетях развернулась дискуссия по поводу того, что Фирсов якобы "призывал запретить западную музыку, фильмы, да и вообще чуть ли не культуру", но это не так. По ее словам, Фирсов получил коллективное обращение и отреагировал на него. "Наши ветераны были возмущены засилием западной квазикультуры: музыка, фильмы и комиксы (книгами это назвать нельзя), пропагандирующие извращения, насилие и наркоманию, действительно представляющие угрозу для нашего общества. Именно на это он, как защитник прав человека, и обратил внимание общественности. Речь, конечно же, не идет об отмене западной культуры", - подчеркнула Москалькова. Она отметила, что Бах и Бетховен, Вивальди и Гайдн, Шекспир, Гюго, Марк Твен, Рэй Бредбери и многие-многие, также как Чехов, Толстой, Достоевский, Чайковский, Рахманинов и Мусоргский - это часть цивилизации. "На них воспитано не одно поколение. Мы никогда не будем уподобляться русофобам, пытающимся отменить русскую культуру! Именно об этом четко и недвусмысленно писал мой коллега", - пояснила Москалькова.

https://ria.ru/20230419/iskusstvo-1866054060.html

https://ria.ru/20230813/ssha-1889728693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, курская область, татьяна москалькова, россия, курск