https://ria.ru/20230813/ombudsmen-1889781075.html
Москалькова высказалась о словах курского омбудсмена о западной культуре
Москалькова высказалась о словах курского омбудсмена о западной культуре - РИА Новости, 13.08.2023
Москалькова высказалась о словах курского омбудсмена о западной культуре
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале заявила, что омбудсмен Курской области Владимир Фирсов не призывал запретить всю... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T10:19
2023-08-13T10:19
2023-08-13T10:19
общество
курская область
татьяна москалькова
россия
курск
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале заявила, что омбудсмен Курской области Владимир Фирсов не призывал запретить всю западную культуру. В июле газета "Коммерсант" сообщала, что уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов на своей странице "ВКонтакте" рассказал, что ветераны боевых действий из Курска направили ему обращение с требованием прекратить трансляцию иностранной музыки в публичных местах. По его словам, обращение подписали более 30 человек. В своем телеграм-канале Москалькова сообщила, что в соцсетях развернулась дискуссия по поводу того, что Фирсов якобы "призывал запретить западную музыку, фильмы, да и вообще чуть ли не культуру", но это не так. По ее словам, Фирсов получил коллективное обращение и отреагировал на него. "Наши ветераны были возмущены засилием западной квазикультуры: музыка, фильмы и комиксы (книгами это назвать нельзя), пропагандирующие извращения, насилие и наркоманию, действительно представляющие угрозу для нашего общества. Именно на это он, как защитник прав человека, и обратил внимание общественности. Речь, конечно же, не идет об отмене западной культуры", - подчеркнула Москалькова. Она отметила, что Бах и Бетховен, Вивальди и Гайдн, Шекспир, Гюго, Марк Твен, Рэй Бредбери и многие-многие, также как Чехов, Толстой, Достоевский, Чайковский, Рахманинов и Мусоргский - это часть цивилизации. "На них воспитано не одно поколение. Мы никогда не будем уподобляться русофобам, пытающимся отменить русскую культуру! Именно об этом четко и недвусмысленно писал мой коллега", - пояснила Москалькова.
https://ria.ru/20230419/iskusstvo-1866054060.html
https://ria.ru/20230813/ssha-1889728693.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, татьяна москалькова, россия, курск
Общество, Курская область, Татьяна Москалькова, Россия, Курск
Москалькова высказалась о словах курского омбудсмена о западной культуре
Москалькова: омбудсмен Курской области не призывал запретить западную культуру
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в телеграм-канале
заявила, что омбудсмен Курской области Владимир Фирсов не призывал запретить всю западную культуру.
В июле газета "Коммерсант" сообщала, что уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов на своей странице "ВКонтакте" рассказал, что ветераны боевых действий из Курска
направили ему обращение с требованием прекратить трансляцию иностранной музыки в публичных местах. По его словам, обращение подписали более 30 человек.
В своем телеграм-канале Москалькова сообщила, что в соцсетях развернулась дискуссия по поводу того, что Фирсов якобы "призывал запретить западную музыку, фильмы, да и вообще чуть ли не культуру", но это не так. По ее словам, Фирсов получил коллективное обращение и отреагировал на него.
"Наши ветераны были возмущены засилием западной квазикультуры: музыка, фильмы и комиксы (книгами это назвать нельзя), пропагандирующие извращения, насилие и наркоманию, действительно представляющие угрозу для нашего общества. Именно на это он, как защитник прав человека, и обратил внимание общественности. Речь, конечно же, не идет об отмене западной культуры", - подчеркнула Москалькова.
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Она отметила, что Бах и Бетховен, Вивальди и Гайдн, Шекспир, Гюго, Марк Твен, Рэй Бредбери и многие-многие, также как Чехов, Толстой, Достоевский, Чайковский, Рахманинов и Мусоргский - это часть цивилизации.
"На них воспитано не одно поколение. Мы никогда не будем уподобляться русофобам, пытающимся отменить русскую культуру! Именно об этом четко и недвусмысленно писал мой коллега", - пояснила Москалькова.
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