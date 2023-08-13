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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 13.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска за ночь выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T05:22

2023-08-13T05:22

2023-08-13T06:26

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска за ночь выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 2.05 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров"", — говорится в заявлении.Позже в 5.05 по Петровскому району вновь открыли огонь. Киев применил еще четыре снаряда того же калибра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889765400.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия