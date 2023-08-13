https://ria.ru/20230813/obstrely-1889759684.html

Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.08.2023

Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 154 единицы различных боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T00:25

2023-08-13T00:25

2023-08-13T00:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

украина

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889135855_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7073417b1e737be39029160fa7bd2162.jpg

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 154 единицы различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 46 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 33 обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском шесть обстрелов из артиллерии 152 миллиметров, миномета 120 миллиметров. На ясиноватском пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, ударного БпЛА. На светлодарском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 154 единицы различных боеприпасов. Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Светлодарск, Горловка, Луганское, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. По данным представительства, семь мирных жителей республики получили ранения, а один мирный житель Донецка погиб. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 37 обстрелов.

https://ria.ru/20230812/nastuplenie-1889747786.html

донецкая народная республика

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, происшествия