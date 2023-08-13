https://ria.ru/20230813/obstrel-1889788031.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 13.08.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке и четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T12:02

2023-08-13T12:02

2023-08-13T12:02

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

украина

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происшествия

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке и четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 милиметра; 09:45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10:20 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 11:30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров; 09:55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, в представительстве отметили, что украинские войска в промежуток между 11.30 и 11.40 выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватскомй району и пять снарядов того же калибра по Макеевке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230813/chudo-1889782212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецк, украина, нато, сцкк, происшествия