https://ria.ru/20230813/obstrel-1889786169.html
ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области
ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области - РИА Новости, 13.08.2023
ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области
Штаб гуманитарной помощи разрушен ударом ВСУ в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщают городские власти. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T11:36
2023-08-13T11:36
2023-08-13T11:43
происшествия
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Штаб гуманитарной помощи разрушен ударом ВСУ в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщают городские власти."Рано утром (13 августа 2023 года) вследствие прямого попадания крупнокалиберным снарядом, выпущенным с правого берега украинскими нацистами, разрушен штаб гуманитарный помощи в городе Алешки. К счастью, пострадавших нет", - сообщается в телеграм-канале администрации города.Власти отмечают, что это уже не первый случай, когда штаб подвергается украинскому обстрелу. "Третьего июля мощный взрыв прогремел в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230813/obstrel-1889779088.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области
ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках в Херсонской области
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Штаб гуманитарной помощи разрушен ударом ВСУ в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщают городские власти.
"Рано утром (13 августа 2023 года) вследствие прямого попадания крупнокалиберным снарядом, выпущенным с правого берега украинскими нацистами, разрушен штаб гуманитарный помощи в городе Алешки. К счастью, пострадавших нет", - сообщается в телеграм-канале администрации города.
Власти отмечают, что это уже не первый случай, когда штаб подвергается украинскому обстрелу. "Третьего июля мощный взрыв прогремел в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода", - говорится в сообщении.
ВСУ выпустили более 90 снарядов по Херсонской области