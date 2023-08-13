https://ria.ru/20230813/obstrel-1889786169.html

ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области

ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области - РИА Новости, 13.08.2023

ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области

Штаб гуманитарной помощи разрушен ударом ВСУ в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщают городские власти. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T11:36

2023-08-13T11:36

2023-08-13T11:43

происшествия

херсонская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840543043_0:84:3341:1963_1920x0_80_0_0_46ffe001dc7ded0086db766bd8254328.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Штаб гуманитарной помощи разрушен ударом ВСУ в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщают городские власти."Рано утром (13 августа 2023 года) вследствие прямого попадания крупнокалиберным снарядом, выпущенным с правого берега украинскими нацистами, разрушен штаб гуманитарный помощи в городе Алешки. К счастью, пострадавших нет", - сообщается в телеграм-канале администрации города.Власти отмечают, что это уже не первый случай, когда штаб подвергается украинскому обстрелу. "Третьего июля мощный взрыв прогремел в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230813/obstrel-1889779088.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины