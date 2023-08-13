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ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области - РИА Новости, 13.08.2023
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11:36 13.08.2023 (обновлено: 11:43 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/obstrel-1889786169.html
ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области
ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области - РИА Новости, 13.08.2023
ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области
Штаб гуманитарной помощи разрушен ударом ВСУ в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщают городские власти. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T11:36
2023-08-13T11:43
происшествия
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Штаб гуманитарной помощи разрушен ударом ВСУ в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщают городские власти."Рано утром (13 августа 2023 года) вследствие прямого попадания крупнокалиберным снарядом, выпущенным с правого берега украинскими нацистами, разрушен штаб гуманитарный помощи в городе Алешки. К счастью, пострадавших нет", - сообщается в телеграм-канале администрации города.Власти отмечают, что это уже не первый случай, когда штаб подвергается украинскому обстрелу. "Третьего июля мощный взрыв прогремел в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230813/obstrel-1889779088.html
херсонская область
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происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области

ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Штаб гуманитарной помощи разрушен ударом ВСУ в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщают городские власти.
"Рано утром (13 августа 2023 года) вследствие прямого попадания крупнокалиберным снарядом, выпущенным с правого берега украинскими нацистами, разрушен штаб гуманитарный помощи в городе Алешки. К счастью, пострадавших нет", - сообщается в телеграм-канале администрации города.
Власти отмечают, что это уже не первый случай, когда штаб подвергается украинскому обстрелу. "Третьего июля мощный взрыв прогремел в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода", - говорится в сообщении.
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