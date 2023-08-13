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В Приамурье из-за дождей подтопило село Заречное - РИА Новости, 13.08.2023
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15:21 13.08.2023
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В Приамурье из-за дождей подтопило село Заречное
В Приамурье из-за дождей подтопило село Заречное - РИА Новости, 13.08.2023
В Приамурье из-за дождей подтопило село Заречное
Село Заречное в Белогорском округе Приамурья отрезано от дорожного сообщения из-за обильных осадков, в изоляции оказались 70 человек, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:21
2023-08-13T15:21
происшествия
заречный
белогорский район
михайловский район
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг - РИА Новости. Село Заречное в Белогорском округе Приамурья отрезано от дорожного сообщения из-за обильных осадков, в изоляции оказались 70 человек, сообщает прокуратура региона. "На территории Белогорского муниципального округа в период с 12 по 13 августа в результате выпадения обильного количества осадков произошло размытие двух дорог в селе Заречном, ведущих в село Озеряне. В результате чего отрезанными от дорожного сообщения остались более 70 человек", - говорится в сообщении. Местные власти обеспечивают сельчан необходимыми продуктами и медикаментами. Прокуратура Белогорского района контролирует ситуацию с подтоплением в селе Заречном. Кроме того, по данным минтранспорта региона, осадки утром в воскресенье повредили несколько участков дорог в Михайловском районе. На 88 километре дороги Благовещенск - Гомелевка потоком воды размыло часть земполотна в районе водопропускной трубы. На 12 и 42 километрах дороги Завитинск - Поярково - Ильиновка образовались промывы земполотна. Движение временно было ограничено или затруднено. Часть размывов к вечеру воскресенья (по состоянию на 13.00 мск) ликвидировали. На участке Завитинск - Поярково - Ильиновка дорожные службы после схода воды приступят к обеспечению проезда на 42 километре. В Октябрьском районе в селе Максимовка ограничено движение транспорта. Дорожные службы приступили к восстановлению условий стабильного проезда.
https://ria.ru/20230813/ussuriysk-1889773096.html
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заречный
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происшествия, заречный, белогорский район, михайловский район
Происшествия, Заречный, Белогорский район, Михайловский район
В Приамурье из-за дождей подтопило село Заречное

Жители села Заречное в Приамурье из-за дождей остались без дорожного сообщения

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпасатели в Амурской области
Спасатели в Амурской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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Спасатели в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг - РИА Новости. Село Заречное в Белогорском округе Приамурья отрезано от дорожного сообщения из-за обильных осадков, в изоляции оказались 70 человек, сообщает прокуратура региона.
"На территории Белогорского муниципального округа в период с 12 по 13 августа в результате выпадения обильного количества осадков произошло размытие двух дорог в селе Заречном, ведущих в село Озеряне. В результате чего отрезанными от дорожного сообщения остались более 70 человек", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по данным минтранспорта региона, осадки утром в воскресенье повредили несколько участков дорог в Михайловском районе. На 88 километре дороги Благовещенск - Гомелевка потоком воды размыло часть земполотна в районе водопропускной трубы. На 12 и 42 километрах дороги Завитинск - Поярково - Ильиновка образовались промывы земполотна. Движение временно было ограничено или затруднено. Часть размывов к вечеру воскресенья (по состоянию на 13.00 мск) ликвидировали.
На участке Завитинск - Поярково - Ильиновка дорожные службы после схода воды приступят к обеспечению проезда на 42 километре. В Октябрьском районе в селе Максимовка ограничено движение транспорта. Дорожные службы приступили к восстановлению условий стабильного проезда.
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