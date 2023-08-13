https://ria.ru/20230813/navodnenie-1889808985.html

В Приамурье из-за дождей подтопило село Заречное

В Приамурье из-за дождей подтопило село Заречное - РИА Новости, 13.08.2023

В Приамурье из-за дождей подтопило село Заречное

Село Заречное в Белогорском округе Приамурья отрезано от дорожного сообщения из-за обильных осадков, в изоляции оказались 70 человек, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T15:21

2023-08-13T15:21

2023-08-13T15:21

происшествия

заречный

белогорский район

михайловский район

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг - РИА Новости. Село Заречное в Белогорском округе Приамурья отрезано от дорожного сообщения из-за обильных осадков, в изоляции оказались 70 человек, сообщает прокуратура региона. "На территории Белогорского муниципального округа в период с 12 по 13 августа в результате выпадения обильного количества осадков произошло размытие двух дорог в селе Заречном, ведущих в село Озеряне. В результате чего отрезанными от дорожного сообщения остались более 70 человек", - говорится в сообщении. Местные власти обеспечивают сельчан необходимыми продуктами и медикаментами. Прокуратура Белогорского района контролирует ситуацию с подтоплением в селе Заречном. Кроме того, по данным минтранспорта региона, осадки утром в воскресенье повредили несколько участков дорог в Михайловском районе. На 88 километре дороги Благовещенск - Гомелевка потоком воды размыло часть земполотна в районе водопропускной трубы. На 12 и 42 километрах дороги Завитинск - Поярково - Ильиновка образовались промывы земполотна. Движение временно было ограничено или затруднено. Часть размывов к вечеру воскресенья (по состоянию на 13.00 мск) ликвидировали. На участке Завитинск - Поярково - Ильиновка дорожные службы после схода воды приступят к обеспечению проезда на 42 километре. В Октябрьском районе в селе Максимовка ограничено движение транспорта. Дорожные службы приступили к восстановлению условий стабильного проезда.

https://ria.ru/20230813/ussuriysk-1889773096.html

https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889765690.html

заречный

белогорский район

михайловский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, заречный, белогорский район, михайловский район