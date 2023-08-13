Рейтинг@Mail.ru
В Спасске-Дальнем начала спадать вода в реке - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 13.08.2023 (обновлено: 06:35 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/navodnenie-1889768118.html
В Спасске-Дальнем начала спадать вода в реке
В Спасске-Дальнем начала спадать вода в реке - РИА Новости, 13.08.2023
В Спасске-Дальнем начала спадать вода в реке
Вода в реке Кулешовка, которая затопила Спасск-Дальний и село Спасское в Приморье, начала спадать, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурной... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T06:17
2023-08-13T06:35
происшествия
уссурийск
спасск-дальний
приморский край
российский красный крест
красный крест
примгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_bfe59efdde6b42254197683bced95891.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Вода в реке Кулешовка, которая затопила Спасск-Дальний и село Спасское в Приморье, начала спадать, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурной диспетчерской службы района. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка. Уровень воды в реке Кулешовка поднялся до рекордно высокой отметки более чем в 2 метра. "Вода в Кулешовке начала спадать", - сообщил собеседник агентства. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. В субботу в администрации Уссурийского городского округа заявили агентству, что уровень воды в реке Раздольная, прорвавшей дамбу, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра. Восстановительные работы на дамбе планируется начать после полного схода воды, отмечали в муниципалитете. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
https://ria.ru/20230813/zayavleniya-1889767470.html
https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889766749.html
уссурийск
спасск-дальний
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_108:0:1245:853_1920x0_80_0_0_f9711f7e9f052489242f5a92cc998641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уссурийск, спасск-дальний, приморский край, российский красный крест, красный крест, примгидромет
Происшествия, Уссурийск, Спасск-Дальний, Приморский край, Российский Красный Крест, Красный Крест, Примгидромет
В Спасске-Дальнем начала спадать вода в реке

В Спасске-Дальнем начала спадать вода в реке, затопившей город

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюНаводнение в Приморье
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Наводнение в Приморье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Вода в реке Кулешовка, которая затопила Спасск-Дальний и село Спасское в Приморье, начала спадать, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурной диспетчерской службы района.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка. Уровень воды в реке Кулешовка поднялся до рекордно высокой отметки более чем в 2 метра.
Легковые автомобили, пострадавшие из-за подтопления в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В Уссурийске начинают прием заявлений об ущербе при паводке
06:07
"Вода в Кулешовке начала спадать", - сообщил собеседник агентства.
Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. В субботу в администрации Уссурийского городского округа заявили агентству, что уровень воды в реке Раздольная, прорвавшей дамбу, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра. Восстановительные работы на дамбе планируется начать после полного схода воды, отмечали в муниципалитете.
В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В подтопленном Уссурийске эвакуировали почти 800 человек
05:51
 
ПроисшествияУссурийскСпасск-ДальнийПриморский крайРоссийский Красный КрестКрасный КрестПримгидромет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала