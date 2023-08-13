В Спасске-Дальнем начала спадать вода в реке
В Спасске-Дальнем начала спадать вода в реке, затопившей город
Наводнение в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Вода в реке Кулешовка, которая затопила Спасск-Дальний и село Спасское в Приморье, начала спадать, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурной диспетчерской службы района.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка. Уровень воды в реке Кулешовка поднялся до рекордно высокой отметки более чем в 2 метра.
"Вода в Кулешовке начала спадать", - сообщил собеседник агентства.
Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. В субботу в администрации Уссурийского городского округа заявили агентству, что уровень воды в реке Раздольная, прорвавшей дамбу, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра. Восстановительные работы на дамбе планируется начать после полного схода воды, отмечали в муниципалитете.
В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.