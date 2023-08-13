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В реке в Спасске-Дальнем вода поднялась более чем на два метра

В реке в Спасске-Дальнем вода поднялась более чем на два метра - РИА Новости, 13.08.2023

В реке в Спасске-Дальнем вода поднялась более чем на два метра

Уровень воды в реке Кулешовка, которая затопила город Спасск-Дальний и село Спасское в Приморье, поднялся до рекордно высокой отметки более чем в 2 метра,... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T05:09

2023-08-13T05:09

2023-08-13T05:13

происшествия

спасск-дальний

уссурийск

приморский край

примгидромет

российский красный крест

красный крест

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Уровень воды в реке Кулешовка, которая затопила город Спасск-Дальний и село Спасское в Приморье, поднялся до рекордно высокой отметки более чем в 2 метра, сообщил РИА Новости представитель единой дежурной диспетчерской службе района. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка. "Вода в реке Кулешовка поднялась на чуть больше 2 метра…, (затопила - ред.) Спасск-Дальний и село Спасское. На нашей практике такого не было", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что уровень воды в реке можно назвать рекордным. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. В субботу в администрации Уссурийского городского округа заявили агентству, что уровень воды в реке Раздольная, прорвавшей дамбу, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных домов, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.

https://ria.ru/20230812/damba-1889734973.html

https://ria.ru/20230811/sobaki-1889469806.html

спасск-дальний

уссурийск

приморский край

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происшествия, спасск-дальний, уссурийск, приморский край, примгидромет, российский красный крест, красный крест