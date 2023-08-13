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В Раду внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
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22:23 13.08.2023 (обновлено: 22:38 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/natsmenshinstva-1889854176.html
В Раду внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах, пишут СМИ
В Раду внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
В Раду внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах, пишут СМИ
В Верховную раду Украины внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах, которые не будут распространяться на русских, сообщило издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T22:23
2023-08-13T22:38
украина
в мире
россия
верховная рада украины
страна.ua
сергей лавров
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Верховную раду Украины внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах, которые не будут распространяться на русских, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Согласно документу, правительство будет определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства или они составляют "значительную часть населения". Только в поселениях с таким статусом при общении с органами власти и использовании топонимики будут доступны языковые послабления. &quot;Главное в законопроекте — на русских его нормы распространяться не будут&quot;, — говорится в сообщении издания.В проекте также указывается, что права, свободы и обязанности нацменьшинств могут ограничиваться "в соответствии с законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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украина, в мире, россия, верховная рада украины, страна.ua, сергей лавров
Украина, В мире, Россия, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Сергей Лавров
В Раду внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах, пишут СМИ

Страна.ua: изменения к украинскому закону о нацменьшинствах не касаются русских

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Верховную раду Украины внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах, которые не будут распространяться на русских, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Согласно документу, правительство будет определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства или они составляют "значительную часть населения". Только в поселениях с таким статусом при общении с органами власти и использовании топонимики будут доступны языковые послабления.
«

"Главное в законопроекте — на русских его нормы распространяться не будут", — говорится в сообщении издания.

В проекте также указывается, что права, свободы и обязанности нацменьшинств могут ограничиваться "в соответствии с законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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