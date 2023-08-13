https://ria.ru/20230813/natsmenshinstva-1889854176.html

В Раду внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах, пишут СМИ

В Раду внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2023

В Раду внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах, пишут СМИ

В Верховную раду Украины внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах, которые не будут распространяться на русских, сообщило издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T22:23

2023-08-13T22:23

2023-08-13T22:38

украина

в мире

россия

верховная рада украины

страна.ua

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Верховную раду Украины внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах, которые не будут распространяться на русских, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Согласно документу, правительство будет определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства или они составляют "значительную часть населения". Только в поселениях с таким статусом при общении с органами власти и использовании топонимики будут доступны языковые послабления. "Главное в законопроекте — на русских его нормы распространяться не будут", — говорится в сообщении издания.В проекте также указывается, что права, свободы и обязанности нацменьшинств могут ограничиваться "в соответствии с законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20230804/formula-1888139051.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, россия, верховная рада украины, страна.ua, сергей лавров