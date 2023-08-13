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Парламент Молдавии соберется на экстренное заседание, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
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15:42 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/moldaviya-1889810867.html
Парламент Молдавии соберется на экстренное заседание, сообщают СМИ
Парламент Молдавии соберется на экстренное заседание, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
Парламент Молдавии соберется на экстренное заседание, сообщают СМИ
Спикер парламента Молдавии, лидер правящей в стране партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу созвал депутатов на экстренное заседание законодательного... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:42
2023-08-13T15:42
в мире
молдавия
москва
минск
игорь гросу
снг
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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, лидер правящей в стране партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу созвал депутатов на экстренное заседание законодательного собрания, сообщает кишиневский телеканал ТВ-8. Парламент Молдавии на прошлой неделе завершил весенне-летнюю сессию, депутаты ушли на каникулы. "В ближайший четверг парламент соберется на внеочередную сессию. Эту информацию подтвердил нам спикер парламента господин Гросу. О повестке дня будет известно позже, сказал он", - отмечается на сайте телеканала. В понедельник, 14 августа, правительство Молдавии проведет заседание, которое было отменено в минувшую среду. На сайте молдавского кабмина сообщается, что в повестку дня включено 20 вопросов. Среди них – утверждение и расторжение договоров, голосование по ряду нормативных актов и другие изменения в законодательстве. Ранее правительство и парламент Молдавии денонсировало десятки соглашений СНГ, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи Содружества. Власти неоднократно отмечали, что продолжат курс на выход из соглашений, заключенных в рамках СНГ. На данный момент в правительстве рассматривают вопрос о расторжении как минимум 7 договоров Содружества, все они касаются энергетического сектора. Это Соглашение о координации отношений между странами СНГ в области электроэнергетики, подписанное в Минске 14 февраля 1992 года; Соглашение об обеспечении параллельной работы энергетических систем государств-участников СНГ, подписанное в Москве 25 ноября 1998 года, Соглашение об обеспечении параллельной работы энергосистем государств-участников СНГ, подписанное в Москве 25 января 2000 года; Соглашение о транспортировке энергоресурсов и электроэнергии государств-участников СНГ, подписанное в Москве 25 января 2000 года. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230806/sovetniki-1888480678.html
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в мире, молдавия, москва, минск, игорь гросу, снг
В мире, Молдавия, Москва, Минск, Игорь Гросу, СНГ
Парламент Молдавии соберется на экстренное заседание, сообщают СМИ

ТВ-8: парламент Молдавии 17 августа соберется на экстренное заседание

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, лидер правящей в стране партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу созвал депутатов на экстренное заседание законодательного собрания, сообщает кишиневский телеканал ТВ-8.
Парламент Молдавии на прошлой неделе завершил весенне-летнюю сессию, депутаты ушли на каникулы.
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"В ближайший четверг парламент соберется на внеочередную сессию. Эту информацию подтвердил нам спикер парламента господин Гросу. О повестке дня будет известно позже, сказал он", - отмечается на сайте телеканала.
В понедельник, 14 августа, правительство Молдавии проведет заседание, которое было отменено в минувшую среду. На сайте молдавского кабмина сообщается, что в повестку дня включено 20 вопросов. Среди них – утверждение и расторжение договоров, голосование по ряду нормативных актов и другие изменения в законодательстве.
Ранее правительство и парламент Молдавии денонсировало десятки соглашений СНГ, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи Содружества. Власти неоднократно отмечали, что продолжат курс на выход из соглашений, заключенных в рамках СНГ.
На данный момент в правительстве рассматривают вопрос о расторжении как минимум 7 договоров Содружества, все они касаются энергетического сектора. Это Соглашение о координации отношений между странами СНГ в области электроэнергетики, подписанное в Минске 14 февраля 1992 года; Соглашение об обеспечении параллельной работы энергетических систем государств-участников СНГ, подписанное в Москве 25 ноября 1998 года, Соглашение об обеспечении параллельной работы энергосистем государств-участников СНГ, подписанное в Москве 25 января 2000 года; Соглашение о транспортировке энергоресурсов и электроэнергии государств-участников СНГ, подписанное в Москве 25 января 2000 года.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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