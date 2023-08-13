Парламент Молдавии соберется на экстренное заседание, сообщают СМИ
ТВ-8: парламент Молдавии 17 августа соберется на экстренное заседание
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, лидер правящей в стране партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу созвал депутатов на экстренное заседание законодательного собрания, сообщает кишиневский телеканал ТВ-8.
Парламент Молдавии на прошлой неделе завершил весенне-летнюю сессию, депутаты ушли на каникулы.
"В ближайший четверг парламент соберется на внеочередную сессию. Эту информацию подтвердил нам спикер парламента господин Гросу. О повестке дня будет известно позже, сказал он", - отмечается на сайте телеканала.
В понедельник, 14 августа, правительство Молдавии проведет заседание, которое было отменено в минувшую среду. На сайте молдавского кабмина сообщается, что в повестку дня включено 20 вопросов. Среди них – утверждение и расторжение договоров, голосование по ряду нормативных актов и другие изменения в законодательстве.
Ранее правительство и парламент Молдавии денонсировало десятки соглашений СНГ, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи Содружества. Власти неоднократно отмечали, что продолжат курс на выход из соглашений, заключенных в рамках СНГ.
На данный момент в правительстве рассматривают вопрос о расторжении как минимум 7 договоров Содружества, все они касаются энергетического сектора. Это Соглашение о координации отношений между странами СНГ в области электроэнергетики, подписанное в Минске 14 февраля 1992 года; Соглашение об обеспечении параллельной работы энергетических систем государств-участников СНГ, подписанное в Москве 25 ноября 1998 года, Соглашение об обеспечении параллельной работы энергосистем государств-участников СНГ, подписанное в Москве 25 января 2000 года; Соглашение о транспортировке энергоресурсов и электроэнергии государств-участников СНГ, подписанное в Москве 25 января 2000 года.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.