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"Окружат и уничтожат": в США сообщили ВСУ плохие новости о России - РИА Новости, 13.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/kontrnastuplenie-1889811023.html
"Окружат и уничтожат": в США сообщили ВСУ плохие новости о России
"Окружат и уничтожат": в США сообщили ВСУ плохие новости о России - РИА Новости, 13.08.2023
"Окружат и уничтожат": в США сообщили ВСУ плохие новости о России
Запад и Украина начали осознавать, что у них нет возможности выйти победителями в военном противостоянии с Россией, заявил радиоведущий Скотт Хортон в эфире... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:42
2023-08-13T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
азовское море
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Запад и Украина начали осознавать, что у них нет возможности выйти победителями в военном противостоянии с Россией, заявил радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.“Западные СМИ сходятся во мнении, что ничего не получилось. Даже если бы ВСУ удалось добраться до побережья Азовского моря, их бы там окружили и уничтожили”, – прокомментировал он ход контрнаступления.Журналист также подчеркнул, что тактика ВСУ на данный момент сводится к тому, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи, чтобы Запад продолжал поставлять оружие.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20230813/tsru-1889801807.html
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в мире, украина, россия, азовское море, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Азовское море, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Окружат и уничтожат": в США сообщили ВСУ плохие новости о России

Хортон: Украина не сможет победить в военном противостоянии с Россией

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Запад и Украина начали осознавать, что у них нет возможности выйти победителями в военном противостоянии с Россией, заявил радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
“Западные СМИ сходятся во мнении, что ничего не получилось. Даже если бы ВСУ удалось добраться до побережья Азовского моря, их бы там окружили и уничтожили”, – прокомментировал он ход контрнаступления.
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Журналист также подчеркнул, что тактика ВСУ на данный момент сводится к тому, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи, чтобы Запад продолжал поставлять оружие.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАзовское мореВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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