https://ria.ru/20230813/kontrnastuplenie-1889811023.html

"Окружат и уничтожат": в США сообщили ВСУ плохие новости о России

"Окружат и уничтожат": в США сообщили ВСУ плохие новости о России - РИА Новости, 13.08.2023

"Окружат и уничтожат": в США сообщили ВСУ плохие новости о России

Запад и Украина начали осознавать, что у них нет возможности выйти победителями в военном противостоянии с Россией, заявил радиоведущий Скотт Хортон в эфире... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T15:42

2023-08-13T15:42

2023-08-13T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

азовское море

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Запад и Украина начали осознавать, что у них нет возможности выйти победителями в военном противостоянии с Россией, заявил радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.“Западные СМИ сходятся во мнении, что ничего не получилось. Даже если бы ВСУ удалось добраться до побережья Азовского моря, их бы там окружили и уничтожили”, – прокомментировал он ход контрнаступления.Журналист также подчеркнул, что тактика ВСУ на данный момент сводится к тому, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи, чтобы Запад продолжал поставлять оружие.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

https://ria.ru/20230813/tsru-1889801807.html

https://ria.ru/20230813/kontrnastuplenie-1889786740.html

украина

россия

азовское море

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в мире, украина, россия, азовское море, владимир путин, вооруженные силы украины, нато