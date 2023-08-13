https://ria.ru/20230813/kontrnastuplenie-1889786740.html

"Они мало понимают": на Украине нашли виновных в провале ВСУ

"Они мало понимают": на Украине нашли виновных в провале ВСУ - РИА Новости, 13.08.2023

"Они мало понимают": на Украине нашли виновных в провале ВСУ

Военное руководство Североатлантического альянса ответственно за провал летнего контрнаступления ВСУ, пишет украинское издание УНИАН. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T11:43

2023-08-13T11:43

2023-08-13T15:46

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нато

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Военное руководство Североатлантического альянса ответственно за провал летнего контрнаступления ВСУ, пишет украинское издание УНИАН."Это именно провал — после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит", — отмечается в публикации.Как сообщает издание, проблема заключается в том, что в доктринах НАТО доминирование в воздухе играет ключевую роль, а именно этим и не обладают ВСУ.В статье также говорится, что США не передадут Украине F-16, так как российская армия сможет их сбить, что продемонстрирует неэффективность западных усилий по поддержке Киева.Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230813/chudo-1889782212.html

https://ria.ru/20230813/drony-1889775555.html

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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, f-16