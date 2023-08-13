https://ria.ru/20230813/konkurs-1889794076.html

Организация "Мисс Вселенная" разорвала отношения с франшизой в Индонезии

Организация "Мисс Вселенная" разорвала отношения с франшизой в Индонезии - РИА Новости, 13.08.2023

Организация "Мисс Вселенная" разорвала отношения с франшизой в Индонезии

Организация "Мисс Вселенная" разорвала отношения с франшизой в Индонезии на фоне заявлений ряда женщин о домогательствах в рамках местного конкурса красоты,... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T13:00

2023-08-13T13:00

2023-08-13T13:00

индонезия

малайзия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/134525/82/1345258277_0:126:1400:914_1920x0_80_0_0_0003f246c97d6d4fa7a68409a451001a.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Организация "Мисс Вселенная" разорвала отношения с франшизой в Индонезии на фоне заявлений ряда женщин о домогательствах в рамках местного конкурса красоты, говорится в заявлении организации, опубликованном в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter). "Организация "Мисс Вселенная" решила прекратить отношения со своей текущей франшизой... В свете того, что, как мы узнали, случилось в "Мисс Вселенная Индонезия", стало ясно, что эта франшиза не соответствует стандартам нашего бренда", - говорится в заявлении. Согласно релизу, "Мисс Вселенная" также отменяет предстоящий конкурс в Малайзии, разрешение на организацию которого принадлежит индонезийской франшизе. По информации агентства Франс Пресс, ряд девушек заявили, что финалисток "Мисс Вселенная Индонезия" за несколько дней до церемонии награждения неожиданно заставили раздеться, чтобы проверить их тела на наличие шрамов и целлюлита. Отмечается, что некоторых из них сфотографировали. "Мисс Вселенная" в свою очередь напомнила, что для участия в конкурсе не требуются измерения роста, веса и других параметров.

https://ria.ru/20230628/konkurs-1880875523.html

https://ria.ru/20221110/transgender-1830433077.html

индонезия

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индонезия, малайзия, в мире