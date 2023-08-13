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Организация "Мисс Вселенная" разорвала отношения с франшизой в Индонезии - РИА Новости, 13.08.2023
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13:00 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/konkurs-1889794076.html
Организация "Мисс Вселенная" разорвала отношения с франшизой в Индонезии
Организация "Мисс Вселенная" разорвала отношения с франшизой в Индонезии - РИА Новости, 13.08.2023
Организация "Мисс Вселенная" разорвала отношения с франшизой в Индонезии
Организация "Мисс Вселенная" разорвала отношения с франшизой в Индонезии на фоне заявлений ряда женщин о домогательствах в рамках местного конкурса красоты,... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:00
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индонезия
малайзия
в мире
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Организация "Мисс Вселенная" разорвала отношения с франшизой в Индонезии на фоне заявлений ряда женщин о домогательствах в рамках местного конкурса красоты, говорится в заявлении организации, опубликованном в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter). "Организация "Мисс Вселенная" решила прекратить отношения со своей текущей франшизой... В свете того, что, как мы узнали, случилось в "Мисс Вселенная Индонезия", стало ясно, что эта франшиза не соответствует стандартам нашего бренда", - говорится в заявлении. Согласно релизу, "Мисс Вселенная" также отменяет предстоящий конкурс в Малайзии, разрешение на организацию которого принадлежит индонезийской франшизе. По информации агентства Франс Пресс, ряд девушек заявили, что финалисток "Мисс Вселенная Индонезия" за несколько дней до церемонии награждения неожиданно заставили раздеться, чтобы проверить их тела на наличие шрамов и целлюлита. Отмечается, что некоторых из них сфотографировали. "Мисс Вселенная" в свою очередь напомнила, что для участия в конкурсе не требуются измерения роста, веса и других параметров.
https://ria.ru/20230628/konkurs-1880875523.html
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индонезия, малайзия, в мире
Индонезия, Малайзия, В мире
Организация "Мисс Вселенная" разорвала отношения с франшизой в Индонезии

"Мисс Вселенная" отменила конкурс в Малайзии из-за скандала с домогательствами

© AFP 2023 / Johannes EiseleКонкурс красоты
Конкурс красоты - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AFP 2023 / Johannes Eisele
Конкурс красоты. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Организация "Мисс Вселенная" разорвала отношения с франшизой в Индонезии на фоне заявлений ряда женщин о домогательствах в рамках местного конкурса красоты, говорится в заявлении организации, опубликованном в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).
"Организация "Мисс Вселенная" решила прекратить отношения со своей текущей франшизой... В свете того, что, как мы узнали, случилось в "Мисс Вселенная Индонезия", стало ясно, что эта франшиза не соответствует стандартам нашего бренда", - говорится в заявлении.
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Согласно релизу, "Мисс Вселенная" также отменяет предстоящий конкурс в Малайзии, разрешение на организацию которого принадлежит индонезийской франшизе.
По информации агентства Франс Пресс, ряд девушек заявили, что финалисток "Мисс Вселенная Индонезия" за несколько дней до церемонии награждения неожиданно заставили раздеться, чтобы проверить их тела на наличие шрамов и целлюлита. Отмечается, что некоторых из них сфотографировали.
"Мисс Вселенная" в свою очередь напомнила, что для участия в конкурсе не требуются измерения роста, веса и других параметров.
Скриншот публикации Брайана Нгуена в социальной сети
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