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В Израиле заявили, что с территории Ливана кинули коктейль Молотова в забор
В Израиле заявили, что с территории Ливана кинули коктейль Молотова в забор - РИА Новости, 13.08.2023
В Израиле заявили, что с территории Ливана кинули коктейль Молотова в забор
Злоумышленник с территории Ливана подошел к забору на границе страны с Израилем и бросил коктейль Молотова в заграждение, сообщила пресс-служба армии обороны... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T21:35
2023-08-13T21:35
2023-08-13T21:35
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Злоумышленник с территории Ливана подошел к забору на границе страны с Израилем и бросил коктейль Молотова в заграждение, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Некоторое время назад подозреваемый подошел к защитному ограждению в районе Метулы на ливанской границе. Подозреваемый швырнул коктейль Молотова в забор", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦАХАЛ. В результате инцидента, согласно заявлению, легкие повреждения были нанесены кабелю индикации одной из водопропускных труб в районе ограждения. Ранее в воскресенье израильский государственный вещатель Kan сообщил, что сторонник ливанской шиитской группировки Хезболла бросил коктейль Молотова с территории Ливана в сторону территории Израиля. Во вторник после нескольких недель стычек с членами группировки министр обороны Израиля в ходе визита в район линии демаркации заявил, что в случае начала войны с Хезболлой Ливан вернется "в каменный век".
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в мире, израиль, армия обороны израиля, ливан, хезболла
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля, Ливан, Хезболла
В Израиле заявили, что с территории Ливана кинули коктейль Молотова в забор
В Израиле сообщили, что с территории Ливана бросили коктейль Молотова в забор