https://ria.ru/20230813/kokteyl-1889849790.html

В Израиле заявили, что с территории Ливана кинули коктейль Молотова в забор

В Израиле заявили, что с территории Ливана кинули коктейль Молотова в забор - РИА Новости, 13.08.2023

В Израиле заявили, что с территории Ливана кинули коктейль Молотова в забор

Злоумышленник с территории Ливана подошел к забору на границе страны с Израилем и бросил коктейль Молотова в заграждение, сообщила пресс-служба армии обороны... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T21:35

2023-08-13T21:35

2023-08-13T21:35

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хезболла

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Злоумышленник с территории Ливана подошел к забору на границе страны с Израилем и бросил коктейль Молотова в заграждение, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Некоторое время назад подозреваемый подошел к защитному ограждению в районе Метулы на ливанской границе. Подозреваемый швырнул коктейль Молотова в забор", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦАХАЛ. В результате инцидента, согласно заявлению, легкие повреждения были нанесены кабелю индикации одной из водопропускных труб в районе ограждения. Ранее в воскресенье израильский государственный вещатель Kan сообщил, что сторонник ливанской шиитской группировки Хезболла бросил коктейль Молотова с территории Ливана в сторону территории Израиля. Во вторник после нескольких недель стычек с членами группировки министр обороны Израиля в ходе визита в район линии демаркации заявил, что в случае начала войны с Хезболлой Ливан вернется "в каменный век".

https://ria.ru/20230811/podzhog-1889450620.html

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в мире, израиль, армия обороны израиля, ливан, хезболла