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В Киево-Печерской лавре прихожане причащаются через решетку - РИА Новости, 13.08.2023
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Религия
 
11:42 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/kiev-1889786579.html
В Киево-Печерской лавре прихожане причащаются через решетку
В Киево-Печерской лавре прихожане причащаются через решетку - РИА Новости, 13.08.2023
В Киево-Печерской лавре прихожане причащаются через решетку
Верующие причащаются через решетку закрытых ворот храма возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщила в воскресенье... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T11:42
2023-08-13T11:42
религия
религия
киев
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Верующие причащаются через решетку закрытых ворот храма возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщила в воскресенье УПЦ в телеграм-канале. "Молитвенное стояние у лавры продолжается. Верующие общаются с лаврскими духовниками через монастырские решетки, поскольку христиан в обитель не пропускает полиция. Прихожане лаврского храма "Живоносный источник" сегодня Святое Причастие получали через решетку закрытых ворот храма", - говорится в сообщении УПЦ, опубликованном в телеграм-канале. Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. В телеграм-канале адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины". Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке – древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.
https://ria.ru/20230813/ikona-1889782049.html
https://ria.ru/20230812/lavra-1889694191.html
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религия, киев, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Религия, Киев, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В Киево-Печерской лавре прихожане причащаются через решетку

Прихожане причащаются через решетку закрытых ворот храма у Киево-Печерской лавры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Верующие причащаются через решетку закрытых ворот храма возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщила в воскресенье УПЦ в телеграм-канале.
"Молитвенное стояние у лавры продолжается. Верующие общаются с лаврскими духовниками через монастырские решетки, поскольку христиан в обитель не пропускает полиция. Прихожане лаврского храма "Живоносный источник" сегодня Святое Причастие получали через решетку закрытых ворот храма", - говорится в сообщении УПЦ, опубликованном в телеграм-канале.
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В храме Киево-Печерской лавры повреждена икона Спасителя
Вчера, 10:38
Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. В телеграм-канале адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины".
Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке – древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.
Сотрудник полиции Украины не позволяет передать хлеб для паломников, которые заблокированы в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. Кадр видео
УПЦ: полиция запрещает передавать хлеб паломникам в Киево-Печерской лавре
12 августа, 13:14
 
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