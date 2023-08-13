В Киево-Печерской лавре прихожане причащаются через решетку
Прихожане причащаются через решетку закрытых ворот храма у Киево-Печерской лавры
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Верующие причащаются через решетку закрытых ворот храма возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщила в воскресенье УПЦ в телеграм-канале.
"Молитвенное стояние у лавры продолжается. Верующие общаются с лаврскими духовниками через монастырские решетки, поскольку христиан в обитель не пропускает полиция. Прихожане лаврского храма "Живоносный источник" сегодня Святое Причастие получали через решетку закрытых ворот храма", - говорится в сообщении УПЦ, опубликованном в телеграм-канале.
Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. В телеграм-канале адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины".
Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке – древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.