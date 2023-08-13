https://ria.ru/20230813/kalashnikov-1889842452.html

"Калашников" опробовал в зоне СВО новую систему разведки

"Калашников" опробовал в зоне СВО новую систему разведки - РИА Новости, 13.08.2023

"Калашников" опробовал в зоне СВО новую систему разведки

Концерн "Калашников" испытал в зоне спецоперации новую систему разведки "Квазимачта", сообщил президент компании Алан Лушников. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T20:09

2023-08-13T20:09

2023-08-13T20:32

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

калашников (концерн)

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КУБИНКА, 13 авг — РИА Новости. Концерн "Калашников" испытал в зоне спецоперации новую систему разведки "Квазимачта", сообщил президент компании Алан Лушников. "Вы видели на нашем открытом показе большой хороший комплекс — это "Квазимачта". Коптер, который используется в разведке. Он себя очень хорошо показал в практической апробации — в специальной военной операции", — сказал он.Лушников добавил, что концерн предложит новый комплекс государственному заказчику. Как уточнили в "Калашникове", система включает в себя большой квадрокоптер — подъемную платформу, которая питается электричеством от кабеля с земли. Связь с дроном также выполняется по проводам. Такой комплекс может висеть в воздухе не менее 24 часов, при этом он не подвержен влиянию средств радиоэлектронной борьбы. Рабочая высота беспилотника-платформы — до 100 метров. Он может поднимать в воздух аппаратуру до двух килограммов. Система также позволяет вести видеонаблюдение в оптическом и ИК-диапазоне.

https://ria.ru/20230813/avtomat-1889789671.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, россия, калашников (концерн)