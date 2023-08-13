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"Калашников" опробовал в зоне СВО новую систему разведки - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:09 13.08.2023 (обновлено: 20:32 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/kalashnikov-1889842452.html
"Калашников" опробовал в зоне СВО новую систему разведки
"Калашников" опробовал в зоне СВО новую систему разведки - РИА Новости, 13.08.2023
"Калашников" опробовал в зоне СВО новую систему разведки
Концерн "Калашников" испытал в зоне спецоперации новую систему разведки "Квазимачта", сообщил президент компании Алан Лушников. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T20:09
2023-08-13T20:32
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
калашников (концерн)
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КУБИНКА, 13 авг — РИА Новости. Концерн "Калашников" испытал в зоне спецоперации новую систему разведки "Квазимачта", сообщил президент компании Алан Лушников. &quot;Вы видели на нашем открытом показе большой хороший комплекс — это &quot;Квазимачта&quot;. Коптер, который используется в разведке. Он себя очень хорошо показал в практической апробации — в специальной военной операции&quot;, — сказал он.Лушников добавил, что концерн предложит новый комплекс государственному заказчику. Как уточнили в "Калашникове", система включает в себя большой квадрокоптер — подъемную платформу, которая питается электричеством от кабеля с земли. Связь с дроном также выполняется по проводам. Такой комплекс может висеть в воздухе не менее 24 часов, при этом он не подвержен влиянию средств радиоэлектронной борьбы. Рабочая высота беспилотника-платформы — до 100 метров. Он может поднимать в воздух аппаратуру до двух килограммов. Система также позволяет вести видеонаблюдение в оптическом и ИК-диапазоне.
https://ria.ru/20230813/avtomat-1889789671.html
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безопасность, технологии, россия, калашников (концерн)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Калашников (концерн)
"Калашников" опробовал в зоне СВО новую систему разведки

"Калашников" опробовал в зоне СВО беспилотную систему разведки "Квазимачта"

© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"Концерн "Калашников"
Концерн Калашников
© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников" . Архивное фото
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КУБИНКА, 13 авг — РИА Новости. Концерн "Калашников" испытал в зоне спецоперации новую систему разведки "Квазимачта", сообщил президент компании Алан Лушников.
«

"Вы видели на нашем открытом показе большой хороший комплекс — это "Квазимачта". Коптер, который используется в разведке. Он себя очень хорошо показал в практической апробации — в специальной военной операции", — сказал он.

Лушников добавил, что концерн предложит новый комплекс государственному заказчику.
Как уточнили в "Калашникове", система включает в себя большой квадрокоптер — подъемную платформу, которая питается электричеством от кабеля с земли. Связь с дроном также выполняется по проводам. Такой комплекс может висеть в воздухе не менее 24 часов, при этом он не подвержен влиянию средств радиоэлектронной борьбы.
Рабочая высота беспилотника-платформы — до 100 метров. Он может поднимать в воздух аппаратуру до двух килограммов. Система также позволяет вести видеонаблюдение в оптическом и ИК-диапазоне.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияКалашников (концерн)
 
 
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