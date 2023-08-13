https://ria.ru/20230813/ikona-1889782049.html
В храме Киево-Печерской лавры повреждена икона Спасителя
В храме Киево-Печерской лавры повреждена икона Спасителя - РИА Новости, 13.08.2023
В храме Киево-Печерской лавры повреждена икона Спасителя
В храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры вандал повредил икону Спасителя, сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в телеграм-канале. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T10:38
2023-08-13T10:38
2023-08-13T16:02
религия
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры вандал повредил икону Спасителя, сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в телеграм-канале. "Мужчина зашел в храм преподобного Агапита Печерского во время Божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя", — говорится в сообщении УПЦ. Злоумышленника остановили верующие, его задержала полиция. На место вызвали следственно-оперативную группу. Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке, — древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. В советское время ее дважды закрывали. Возрождение обители началось во второй половине 1980-х годов. Постепенно в ведение монастыря передали Ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" и еще некоторые строения. Однако они оставались в собственности государства.Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился в конце марта, после того как Министерство культуры Украины потребовало от монахов покинуть монастырь. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Настоятеля монастыря митрополита Павла отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. В начале июля его освободили под залог в 33 миллиона гривен.Комиссия Министерства культуры продолжает опечатывать корпуса лавры. Как заявил исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко, в гостиницах для паломников разместят украинских военнослужащих.В РПЦ решение суда, позволяющее выселить монахов, назвали жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих, а действия украинских властей сравнили с советским богоборчеством 1920-1930-х годов.
https://ria.ru/20230812/lavra-1889694191.html
https://ria.ru/20230811/lavra-1889546771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
В храме Киево-Печерской лавры повреждена икона Спасителя
В храме Агапита Киево-Печерской лавры вандал ударил камнем по иконе Спасителя
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
В храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры вандал повредил икону Спасителя, сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в телеграм-канале
.
«
"Мужчина зашел в храм преподобного Агапита Печерского во время Божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя", — говорится в сообщении УПЦ.
Злоумышленника остановили верующие, его задержала полиция. На место вызвали следственно-оперативную группу.
Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке, — древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. В советское время ее дважды закрывали. Возрождение обители началось во второй половине 1980-х годов. Постепенно в ведение монастыря передали Ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" и еще некоторые строения. Однако они оставались в собственности государства.
УПЦ: полиция запрещает передавать хлеб паломникам в Киево-Печерской лавре
Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры
обострился в конце марта, после того как Министерство культуры Украины потребовало от монахов покинуть монастырь. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ)
. Настоятеля монастыря митрополита Павла отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. В начале июля его освободили под залог в 33 миллиона гривен.
Комиссия Министерства культуры продолжает опечатывать корпуса лавры. Как заявил исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко, в гостиницах для паломников разместят украинских военнослужащих.
В РПЦ решение суда, позволяющее выселить монахов, назвали жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих, а действия украинских властей сравнили с советским богоборчеством 1920-1930-х годов.
В гостиницах Киево-Печерской лавры хотят разместить украинских военных