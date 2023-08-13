https://ria.ru/20230813/ikona-1889782049.html

В храме Киево-Печерской лавры повреждена икона Спасителя

В храме Киево-Печерской лавры повреждена икона Спасителя - РИА Новости, 13.08.2023

В храме Киево-Печерской лавры повреждена икона Спасителя

В храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры вандал повредил икону Спасителя, сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в телеграм-канале. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T10:38

2023-08-13T10:38

2023-08-13T16:02

религия

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889781902_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f6131a0a60bfd8ae3945d75d27b5a5fd.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры вандал повредил икону Спасителя, сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в телеграм-канале. "Мужчина зашел в храм преподобного Агапита Печерского во время Божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя", — говорится в сообщении УПЦ. Злоумышленника остановили верующие, его задержала полиция. На место вызвали следственно-оперативную группу. Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке, — древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. В советское время ее дважды закрывали. Возрождение обители началось во второй половине 1980-х годов. Постепенно в ведение монастыря передали Ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" и еще некоторые строения. Однако они оставались в собственности государства.Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился в конце марта, после того как Министерство культуры Украины потребовало от монахов покинуть монастырь. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Настоятеля монастыря митрополита Павла отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. В начале июля его освободили под залог в 33 миллиона гривен.Комиссия Министерства культуры продолжает опечатывать корпуса лавры. Как заявил исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко, в гостиницах для паломников разместят украинских военнослужащих.В РПЦ решение суда, позволяющее выселить монахов, назвали жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих, а действия украинских властей сравнили с советским богоборчеством 1920-1930-х годов.

https://ria.ru/20230812/lavra-1889694191.html

https://ria.ru/20230811/lavra-1889546771.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

русская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия