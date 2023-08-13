https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889790169.html

Украинские власти начали эвакуацию из Купянского района

Украинские власти начали эвакуацию из Купянского района - РИА Новости, 13.08.2023

Украинские власти начали эвакуацию из Купянского района

Украинские власти проводят эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения на этом направлении российских войск, сообщил глава подконтрольной Киеву... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T12:21

2023-08-13T12:21

2023-08-13T14:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

в мире

украина

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украинские власти проводят эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения на этом направлении российских войск, сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале."В течение суток из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них — 36 детей и четыре человека с инвалидностью. Всего с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенка", — написал он.В пятницу Синегубов заявлял, что власти не исключают объявление обязательной эвакуации из Купянска и соседних населенных пунктов. По его словам, речь идет о 12 тысячах граждан.В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на Купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои.Накануне Минобороны России рассказало, что военные продолжают наступление на Купянском направлении, за сутки потери ВСУ здесь составили до 70 военнослужащих. По сообщению ведомства, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом направленииВ начале августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.

https://ria.ru/20230812/spetsoperatsiya-1889660184.html

https://ria.ru/20230813/kontrnastuplenie-1889786740.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, в мире, украина