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Украинские власти начали эвакуацию из Купянского района - РИА Новости, 13.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 13.08.2023 (обновлено: 14:35 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889790169.html
Украинские власти начали эвакуацию из Купянского района
Украинские власти начали эвакуацию из Купянского района - РИА Новости, 13.08.2023
Украинские власти начали эвакуацию из Купянского района
Украинские власти проводят эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения на этом направлении российских войск, сообщил глава подконтрольной Киеву... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:21
2023-08-13T14:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
украина
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украинские власти проводят эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения на этом направлении российских войск, сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.&quot;В течение суток из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них — 36 детей и четыре человека с инвалидностью. Всего с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенка&quot;, — написал он.В пятницу Синегубов заявлял, что власти не исключают объявление обязательной эвакуации из Купянска и соседних населенных пунктов. По его словам, речь идет о 12 тысячах граждан.В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на Купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои.Накануне Минобороны России рассказало, что военные продолжают наступление на Купянском направлении, за сутки потери ВСУ здесь составили до 70 военнослужащих. По сообщению ведомства, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом направленииВ начале августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.
https://ria.ru/20230812/spetsoperatsiya-1889660184.html
https://ria.ru/20230813/kontrnastuplenie-1889786740.html
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вооруженные силы рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
Украинские власти начали эвакуацию из Купянского района

Киев начал эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения ВС России

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украинские власти проводят эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения на этом направлении российских войск, сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
«

"В течение суток из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них — 36 детей и четыре человека с инвалидностью. Всего с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенка", — написал он.

В пятницу Синегубов заявлял, что власти не исключают объявление обязательной эвакуации из Купянска и соседних населенных пунктов. По его словам, речь идет о 12 тысячах граждан.
В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на Купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои.
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Накануне Минобороны России рассказало, что военные продолжают наступление на Купянском направлении, за сутки потери ВСУ здесь составили до 70 военнослужащих. По сообщению ведомства, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом направлении
В начале августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.
Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.
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