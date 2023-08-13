https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889768380.html

В Спасске-Дальнем и окрестностях эвакуировали около 600 жителей

В Спасске-Дальнем и окрестностях эвакуировали около 600 жителей - РИА Новости, 13.08.2023

В Спасске-Дальнем и окрестностях эвакуировали около 600 жителей

Порядка 600 жителей затопленных районов Спасска-Дальнего и окрестностей в Приморье эвакуированы к утру субботы, заявил губернатор Приморского края Олег... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T06:26

2023-08-13T06:26

2023-08-13T06:26

происшествия

спасск-дальний

россия

олег кожемяко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Порядка 600 жителей затопленных районов Спасска-Дальнего и окрестностей в Приморье эвакуированы к утру субботы, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки, на фоне которых режим ЧС ввели в том числе в городском округе Спасск-Дальний и в Спасском районе. Представитель единой дежурной диспетчерской службы района рассказал РИА Новости, что вода в реке Кулешовка поднялась на два метра, вызвав подтопления в Спасске-Дальнем и в селе Спасском. Такого сильного подъема уровня воды до этого не фиксировалось, добавил он. В ночь на воскресенье губернатор сообщал, что в Спасске-Дальнем эвакуировали почти 500 жителей. "На утро спасатели и волонтеры эвакуировали около 600 жителей затопленных районов Спасска-Дальнего и Спасского округа", - говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора Приморья. По сообщению главы края, эвакуированным предоставляют питание в пунктах временного размещения, а местным жителям, оставшимся дома, спасатели привозят продукты и воду. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более двух тысяч человек, рассказали в МЧС России.

https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889765904.html

https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889766749.html

спасск-дальний

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происшествия, спасск-дальний, россия, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)