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В Спасске-Дальнем и окрестностях эвакуировали около 600 жителей - РИА Новости, 13.08.2023
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06:26 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889768380.html
В Спасске-Дальнем и окрестностях эвакуировали около 600 жителей
В Спасске-Дальнем и окрестностях эвакуировали около 600 жителей - РИА Новости, 13.08.2023
В Спасске-Дальнем и окрестностях эвакуировали около 600 жителей
Порядка 600 жителей затопленных районов Спасска-Дальнего и окрестностей в Приморье эвакуированы к утру субботы, заявил губернатор Приморского края Олег... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T06:26
2023-08-13T06:26
происшествия
спасск-дальний
россия
олег кожемяко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Порядка 600 жителей затопленных районов Спасска-Дальнего и окрестностей в Приморье эвакуированы к утру субботы, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки, на фоне которых режим ЧС ввели в том числе в городском округе Спасск-Дальний и в Спасском районе. Представитель единой дежурной диспетчерской службы района рассказал РИА Новости, что вода в реке Кулешовка поднялась на два метра, вызвав подтопления в Спасске-Дальнем и в селе Спасском. Такого сильного подъема уровня воды до этого не фиксировалось, добавил он. В ночь на воскресенье губернатор сообщал, что в Спасске-Дальнем эвакуировали почти 500 жителей. "На утро спасатели и волонтеры эвакуировали около 600 жителей затопленных районов Спасска-Дальнего и Спасского округа", - говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора Приморья. По сообщению главы края, эвакуированным предоставляют питание в пунктах временного размещения, а местным жителям, оставшимся дома, спасатели привозят продукты и воду. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более двух тысяч человек, рассказали в МЧС России.
https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889765904.html
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происшествия, спасск-дальний, россия, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Спасск-Дальний, Россия, Олег Кожемяко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Спасске-Дальнем и окрестностях эвакуировали около 600 жителей

Из-за паводка в Спасске-Дальнем и окрестностях эвакуировали около 600 жителей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Порядка 600 жителей затопленных районов Спасска-Дальнего и окрестностей в Приморье эвакуированы к утру субботы, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки, на фоне которых режим ЧС ввели в том числе в городском округе Спасск-Дальний и в Спасском районе. Представитель единой дежурной диспетчерской службы района рассказал РИА Новости, что вода в реке Кулешовка поднялась на два метра, вызвав подтопления в Спасске-Дальнем и в селе Спасском. Такого сильного подъема уровня воды до этого не фиксировалось, добавил он. В ночь на воскресенье губернатор сообщал, что в Спасске-Дальнем эвакуировали почти 500 жителей.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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05:15
"На утро спасатели и волонтеры эвакуировали около 600 жителей затопленных районов Спасска-Дальнего и Спасского округа", - говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора Приморья.
По сообщению главы края, эвакуированным предоставляют питание в пунктах временного размещения, а местным жителям, оставшимся дома, спасатели привозят продукты и воду.
В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более двух тысяч человек, рассказали в МЧС России.
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ПроисшествияСпасск-ДальнийРоссияОлег КожемякоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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