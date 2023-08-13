https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889765690.html
В Приморье эвакуировали более двух тысяч человек из-за наводнений
В Приморье эвакуировали более двух тысяч человек из-за наводнений - РИА Новости, 13.08.2023
В Приморье эвакуировали более двух тысяч человек из-за наводнений
В Приморье из-за наводнений эвакуировали более двух тысяч человек, среди них 405 детей, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T05:11
2023-08-13T05:11
2023-08-13T05:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
приморский край
россия
уссурийск
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Приморье из-за наводнений эвакуировали более двух тысяч человек, среди них 405 детей, сообщается в Telegram-канале МЧС."В Приморье эвакуировано более двух тысяч человек, в том числе 405 детей. В 16 муниципальных образованиях остаются подтопленными: 4368 жилых домов; 5654 приусадебных участка; 43 участка автомобильных дорог", — говорится в сообщении.Отмечается, что из-за воды отрезало 28 населенных пунктов, власти организовали девять лодочных переправ. Также, по данным МЧС, работает 13 пунктов временного размещения, где находятся 550 человек, в том числе более 160 детей. Всего над ликвидацией последствий наводнений работают 653 человека и 205 единиц техники."Бригады энергетиков приступят к восстановлению электроснабжения после освобождения трансформаторных подстанций от воды", — уточнили в МЧС.На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". Наиболее сильными ливни оказались в Уссурийске и западных районах края. Власти региона сообщали, что из-за разгула стихии пострадали 65 населенных пунктов региона. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20230813/navodenie-1889765547.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, приморский край, россия, уссурийск
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Приморский край, Россия, Уссурийск
В Приморье эвакуировали более двух тысяч человек из-за наводнений
МЧС: в Приморье эвакуировали более двух тысяч человек из-за наводнений