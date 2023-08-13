Рейтинг@Mail.ru
В Приморье эвакуировали более двух тысяч человек из-за наводнений - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 13.08.2023 (обновлено: 05:20 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889765690.html
В Приморье эвакуировали более двух тысяч человек из-за наводнений
В Приморье эвакуировали более двух тысяч человек из-за наводнений - РИА Новости, 13.08.2023
В Приморье эвакуировали более двух тысяч человек из-за наводнений
В Приморье из-за наводнений эвакуировали более двух тысяч человек, среди них 405 детей, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T05:11
2023-08-13T05:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
приморский край
россия
уссурийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889695273_0:386:2956:2048_1920x0_80_0_0_0807c9d61e4ed8c21fb1c0ff518e238b.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Приморье из-за наводнений эвакуировали более двух тысяч человек, среди них 405 детей, сообщается в Telegram-канале МЧС."В Приморье эвакуировано более двух тысяч человек, в том числе 405 детей. В 16 муниципальных образованиях остаются подтопленными: 4368 жилых домов; 5654 приусадебных участка; 43 участка автомобильных дорог", — говорится в сообщении.Отмечается, что из-за воды отрезало 28 населенных пунктов, власти организовали девять лодочных переправ. Также, по данным МЧС, работает 13 пунктов временного размещения, где находятся 550 человек, в том числе более 160 детей. Всего над ликвидацией последствий наводнений работают 653 человека и 205 единиц техники."Бригады энергетиков приступят к восстановлению электроснабжения после освобождения трансформаторных подстанций от воды", — уточнили в МЧС.На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". Наиболее сильными ливни оказались в Уссурийске и западных районах края. Власти региона сообщали, что из-за разгула стихии пострадали 65 населенных пунктов региона. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20230813/navodenie-1889765547.html
приморский край
россия
уссурийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889695273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d61e58bb8a363ec6cd489155e76d47c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, приморский край, россия, уссурийск
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Приморский край, Россия, Уссурийск
В Приморье эвакуировали более двух тысяч человек из-за наводнений

МЧС: в Приморье эвакуировали более двух тысяч человек из-за наводнений

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНаводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Приморье из-за наводнений эвакуировали более двух тысяч человек, среди них 405 детей, сообщается в Telegram-канале МЧС.
"В Приморье эвакуировано более двух тысяч человек, в том числе 405 детей. В 16 муниципальных образованиях остаются подтопленными: 4368 жилых домов; 5654 приусадебных участка; 43 участка автомобильных дорог", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за воды отрезало 28 населенных пунктов, власти организовали девять лодочных переправ. Также, по данным МЧС, работает 13 пунктов временного размещения, где находятся 550 человек, в том числе более 160 детей. Всего над ликвидацией последствий наводнений работают 653 человека и 205 единиц техники.
"Бригады энергетиков приступят к восстановлению электроснабжения после освобождения трансформаторных подстанций от воды", — уточнили в МЧС.
На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". Наиболее сильными ливни оказались в Уссурийске и западных районах края. Власти региона сообщали, что из-за разгула стихии пострадали 65 населенных пунктов региона. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В реке в Спасске-Дальнем вода поднялась более чем на два метра
05:09
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияПриморский крайРоссияУссурийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала