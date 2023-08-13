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В ДНР восстановили энергоснабжение, нарушенное обстрелами - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:30 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/energosnabzhenie-1889858274.html
В ДНР восстановили энергоснабжение, нарушенное обстрелами
В ДНР восстановили энергоснабжение, нарушенное обстрелами - РИА Новости, 13.08.2023
В ДНР восстановили энергоснабжение, нарушенное обстрелами
Министерство угля и энергетики ДНР сообщило о восстановлении энергоснабжения абонентов Донецка и поселка Луганское, которое было нарушено в результате обстрела... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T23:30
2023-08-13T23:30
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Министерство угля и энергетики ДНР сообщило о восстановлении энергоснабжения абонентов Донецка и поселка Луганское, которое было нарушено в результате обстрела со стороны украинских сил. "В 17:50, после проведения необходимых работ, сотрудники Дебальцевского РЭС "Региональной энергопоставляющей компании" восстановили энергоснабжение 435 бытовых абонентов населенного пункта Луганское, обеспеченных обстрелом вооруженных формирований Украины", - сообщило министерство. Также было восстановлено энергоснабжение поселка шахты имени Челюскинцев. В воскресенье здесь были записаны 4 трансформаторных подстанции, восстановлено энергоснабжение 700 бытовых абонентов. Наконец, в Октябрьском микрорайоне Донецка после ремонтных работ была включена кабельно-воздушная линия электропередачи 6кВ. "Пока без напряжения остается одна трансформаторная подстанция", - отметили в министерстве.
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Куйбышевский район Донецка, где из-за обстрела ВСУ погиб мирный житель
Кадры из Куйбышевского района Донецка, где из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще один пострадал. Снаряд прилетел в частный дом.
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донецк, донецкая народная республика, в мире, видео
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, В мире
В ДНР восстановили энергоснабжение, нарушенное обстрелами
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Министерство угля и энергетики ДНР сообщило о восстановлении энергоснабжения абонентов Донецка и поселка Луганское, которое было нарушено в результате обстрела со стороны украинских сил.
2023-08-13T23:30
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В ДНР восстановили энергоснабжение, нарушенное обстрелами

В Донецке и поселке Луганское восстановили нарушенное обстрелами энергоснабжение

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Министерство угля и энергетики ДНР сообщило о восстановлении энергоснабжения абонентов Донецка и поселка Луганское, которое было нарушено в результате обстрела со стороны украинских сил.
«
"В 17:50, после проведения необходимых работ, сотрудники Дебальцевского РЭС "Региональной энергопоставляющей компании" восстановили энергоснабжение 435 бытовых абонентов населенного пункта Луганское, обеспеченных обстрелом вооруженных формирований Украины", - сообщило министерство.
Также было восстановлено энергоснабжение поселка шахты имени Челюскинцев. В воскресенье здесь были записаны 4 трансформаторных подстанции, восстановлено энергоснабжение 700 бытовых абонентов.
Наконец, в Октябрьском микрорайоне Донецка после ремонтных работ была включена кабельно-воздушная линия электропередачи 6кВ.
«
"Пока без напряжения остается одна трансформаторная подстанция", - отметили в министерстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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