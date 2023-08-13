https://ria.ru/20230813/energosnabzhenie-1889858274.html

В ДНР восстановили энергоснабжение, нарушенное обстрелами

В ДНР восстановили энергоснабжение, нарушенное обстрелами - РИА Новости, 13.08.2023

В ДНР восстановили энергоснабжение, нарушенное обстрелами

Министерство угля и энергетики ДНР сообщило о восстановлении энергоснабжения абонентов Донецка и поселка Луганское, которое было нарушено в результате обстрела... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T23:30

2023-08-13T23:30

2023-08-13T23:30

специальная военная операция на украине

донецк

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в мире

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Министерство угля и энергетики ДНР сообщило о восстановлении энергоснабжения абонентов Донецка и поселка Луганское, которое было нарушено в результате обстрела со стороны украинских сил. "В 17:50, после проведения необходимых работ, сотрудники Дебальцевского РЭС "Региональной энергопоставляющей компании" восстановили энергоснабжение 435 бытовых абонентов населенного пункта Луганское, обеспеченных обстрелом вооруженных формирований Украины", - сообщило министерство. Также было восстановлено энергоснабжение поселка шахты имени Челюскинцев. В воскресенье здесь были записаны 4 трансформаторных подстанции, восстановлено энергоснабжение 700 бытовых абонентов. Наконец, в Октябрьском микрорайоне Донецка после ремонтных работ была включена кабельно-воздушная линия электропередачи 6кВ. "Пока без напряжения остается одна трансформаторная подстанция", - отметили в министерстве.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Куйбышевский район Донецка, где из-за обстрела ВСУ погиб мирный житель Кадры из Куйбышевского района Донецка, где из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще один пострадал. Снаряд прилетел в частный дом. 2023-08-13T23:30 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, донецкая народная республика, в мире, видео