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ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 13.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/donetsk-1889821978.html
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 13.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:12
2023-08-13T17:12
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...16.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...16.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, представительство сообщило, что в 16.05 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, в 16.10 по Куйбышевскому и Киевскому районам - три снаряда калибра 155 миллиметров, и в 16.20 по Куйбышевскому району - три снаряда калибра 155 миллиметров. Киевский район расположен в северной части Донецка, Кировский - в юго-западной, Куйбышевский - в западной. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230813/gretsiya-1889816969.html
https://ria.ru/20230813/kontrnastuplenie-1889786740.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ выпустили по Донецку 20 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...16.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...16.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 16.05 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, в 16.10 по Куйбышевскому и Киевскому районам - три снаряда калибра 155 миллиметров, и в 16.20 по Куйбышевскому району - три снаряда калибра 155 миллиметров.
Киевский район расположен в северной части Донецка, Кировский - в юго-западной, Куйбышевский - в западной. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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