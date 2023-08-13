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В Чехии украинец изнасиловал 15-летнего ребенка и спрятал его в мешке
В Чехии украинец изнасиловал 15-летнего ребенка и спрятал его в мешке - РИА Новости, 13.08.2023
В Чехии украинец изнасиловал 15-летнего ребенка и спрятал его в мешке
Жители чешского города призывают протестовать против украинцев после того, как один из них изнасиловал 15-летнюю девушку, пишет Novinky. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T04:04
2023-08-13T04:04
2023-08-13T07:51
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Жители чешского города призывают протестовать против украинцев после того, как один из них изнасиловал 15-летнюю девушку, пишет Novinky."Полиция задержала 18-летнего юношу. Следователи обвинили его в покушении на убийство и изнасиловании", — говорится в публикации.По данным издания, он проживает в Чехии уже длительное время.Пресс-секретарь полиции Микаэла Райндлова рассказала журналистам, что в четверг вечером юноша пригласил 15-летнюю девушку на прогулку. Затем злоумышленник отвел ее в лес, связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал ее. После этого он порезал девочку ножом и пригрозил убить ее.Затем он завернул пострадавшую в мешок и бросил в овраг. В материале отмечается, что девушка, притворившись мертвой, спасла себе этим жизнь. Выбравшись из мешка, она обратилась за помощью, после чего скорая увезла ее в больницу. Через несколько часов после происшествия полиция задержала злоумышленника.
https://ria.ru/20230619/ukrainets-1879043602.html
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в мире, чехия, украина
В Чехии украинец изнасиловал 15-летнего ребенка и спрятал его в мешке
Novinky: в Чехии украинец изнасиловал и засунул в мешок 15-летнюю девушку
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Жители чешского города призывают протестовать против украинцев после того, как один из них изнасиловал 15-летнюю девушку, пишет Novinky
.
"Полиция задержала 18-летнего юношу. Следователи обвинили его в покушении на убийство и изнасиловании", — говорится в публикации.
По данным издания, он проживает в Чехии уже длительное время.
Пресс-секретарь полиции Микаэла Райндлова рассказала журналистам, что в четверг вечером юноша пригласил 15-летнюю девушку на прогулку. Затем злоумышленник отвел ее в лес, связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал ее. После этого он порезал девочку ножом и пригрозил убить ее.
Затем он завернул пострадавшую в мешок и бросил в овраг. В материале отмечается, что девушка, притворившись мертвой, спасла себе этим жизнь. Выбравшись из мешка, она обратилась за помощью, после чего скорая увезла ее в больницу. Через несколько часов после происшествия полиция задержала злоумышленника.
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