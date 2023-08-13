https://ria.ru/20230813/chekhiya-1889764370.html

В Чехии украинец изнасиловал 15-летнего ребенка и спрятал его в мешке

В Чехии украинец изнасиловал 15-летнего ребенка и спрятал его в мешке - РИА Новости, 13.08.2023

В Чехии украинец изнасиловал 15-летнего ребенка и спрятал его в мешке

Жители чешского города призывают протестовать против украинцев после того, как один из них изнасиловал 15-летнюю девушку, пишет Novinky. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T04:04

2023-08-13T04:04

2023-08-13T07:51

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украина

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Жители чешского города призывают протестовать против украинцев после того, как один из них изнасиловал 15-летнюю девушку, пишет Novinky."Полиция задержала 18-летнего юношу. Следователи обвинили его в покушении на убийство и изнасиловании", — говорится в публикации.По данным издания, он проживает в Чехии уже длительное время.Пресс-секретарь полиции Микаэла Райндлова рассказала журналистам, что в четверг вечером юноша пригласил 15-летнюю девушку на прогулку. Затем злоумышленник отвел ее в лес, связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал ее. После этого он порезал девочку ножом и пригрозил убить ее.Затем он завернул пострадавшую в мешок и бросил в овраг. В материале отмечается, что девушка, притворившись мертвой, спасла себе этим жизнь. Выбравшись из мешка, она обратилась за помощью, после чего скорая увезла ее в больницу. Через несколько часов после происшествия полиция задержала злоумышленника.

https://ria.ru/20230619/ukrainets-1879043602.html

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