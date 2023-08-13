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Губернатор Белгородской области заявил о новой атаке беспилотников - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/bespilotniki-1889785351.html
Губернатор Белгородской области заявил о новой атаке беспилотников
Губернатор Белгородской области заявил о новой атаке беспилотников - РИА Новости, 13.08.2023
Губернатор Белгородской области заявил о новой атаке беспилотников
Три приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы беспилотными летательными аппаратами, в Белгородском районе обломки... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T11:23
2023-08-13T11:23
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Три приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы беспилотными летательными аппаратами, в Белгородском районе обломки повредили одно домовладение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в субботу, 12 августа. Три муниципалитета была атакованы с помощью беспилотников противника, в Белгородском районе и Шебекинском округе они были сбиты. Днем ранее, город Белгород, Белгородский, Краснояружский районы и Шебекинский округ подверглись атакам беспилотников, разрушений и пострадавших не было. Однако интенсивность обстрелов региона из артиллерии и минометов продолжает оставаться низкой - всего девять снарядов было зарегистрировано в субботу, а в пятницу всего пять. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка сбит беспилотник противника. В результате падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь", - написал Гладков. По данным губернатора, в Волоконовском районе в селе Грушевка беспилотником противника атакован инфраструктурный объект связи, повреждений нет. Также 5 раз из миномёта обстреляна окраина хутора Старый. Как ранее информировал глава региона, в Шебекинском округе системой ПВО был сбит один беспилотник противника, пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889766377.html
https://ria.ru/20230812/boepripas-1889733088.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области заявил о новой атаке беспилотников

Глава Белгородской области заявил об атаке беспилотников на приграничные районы

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Три приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы беспилотными летательными аппаратами, в Белгородском районе обломки повредили одно домовладение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в субботу, 12 августа. Три муниципалитета была атакованы с помощью беспилотников противника, в Белгородском районе и Шебекинском округе они были сбиты.
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
Вчера, 05:44
Днем ранее, город Белгород, Белгородский, Краснояружский районы и Шебекинский округ подверглись атакам беспилотников, разрушений и пострадавших не было. Однако интенсивность обстрелов региона из артиллерии и минометов продолжает оставаться низкой - всего девять снарядов было зарегистрировано в субботу, а в пятницу всего пять.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка сбит беспилотник противника. В результате падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь", - написал Гладков.
По данным губернатора, в Волоконовском районе в селе Грушевка беспилотником противника атакован инфраструктурный объект связи, повреждений нет. Также 5 раз из миномёта обстреляна окраина хутора Старый.
Как ранее информировал глава региона, в Шебекинском округе системой ПВО был сбит один беспилотник противника, пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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