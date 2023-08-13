https://ria.ru/20230813/bespilotniki-1889785351.html

Губернатор Белгородской области заявил о новой атаке беспилотников

Губернатор Белгородской области заявил о новой атаке беспилотников - РИА Новости, 13.08.2023

Губернатор Белгородской области заявил о новой атаке беспилотников

Три приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы беспилотными летательными аппаратами, в Белгородском районе обломки... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T11:23

2023-08-13T11:23

2023-08-13T11:23

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Три приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы беспилотными летательными аппаратами, в Белгородском районе обломки повредили одно домовладение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в субботу, 12 августа. Три муниципалитета была атакованы с помощью беспилотников противника, в Белгородском районе и Шебекинском округе они были сбиты. Днем ранее, город Белгород, Белгородский, Краснояружский районы и Шебекинский округ подверглись атакам беспилотников, разрушений и пострадавших не было. Однако интенсивность обстрелов региона из артиллерии и минометов продолжает оставаться низкой - всего девять снарядов было зарегистрировано в субботу, а в пятницу всего пять. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка сбит беспилотник противника. В результате падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь", - написал Гладков. По данным губернатора, в Волоконовском районе в селе Грушевка беспилотником противника атакован инфраструктурный объект связи, повреждений нет. Также 5 раз из миномёта обстреляна окраина хутора Старый. Как ранее информировал глава региона, в Шебекинском округе системой ПВО был сбит один беспилотник противника, пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889766377.html

https://ria.ru/20230812/boepripas-1889733088.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков