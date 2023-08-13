https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889787624.html

Российская ПВО обнаружила и уничтожила украинский БПЛА в Курской области

Российская ПВО обнаружила и уничтожила украинский БПЛА в Курской области - РИА Новости, 13.08.2023

Российская ПВО обнаружила и уничтожила украинский БПЛА в Курской области

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает Минобороны... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T12:00

2023-08-13T12:00

2023-08-13T12:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает Минобороны России."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Курской области. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что попытка теракта пресечена в воскресенье около 11.30 мск.

https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889786907.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область