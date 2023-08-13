https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889787624.html
Российская ПВО обнаружила и уничтожила украинский БПЛА в Курской области
Российская ПВО обнаружила и уничтожила украинский БПЛА в Курской области - РИА Новости, 13.08.2023
Российская ПВО обнаружила и уничтожила украинский БПЛА в Курской области
Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает Минобороны... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:00
2023-08-13T12:00
2023-08-13T12:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает Минобороны России."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Курской области. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что попытка теракта пресечена в воскресенье около 11.30 мск.
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889786907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область
Российская ПВО обнаружила и уничтожила украинский БПЛА в Курской области
В Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА в Курской области
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает Минобороны России.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Курской области. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что попытка теракта пресечена в воскресенье около 11.30 мск.
ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями