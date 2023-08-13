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На Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ
На Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ - РИА Новости, 13.08.2023
На Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отразила 6 атак ВСУ, противник потерял более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:11
2023-08-13T13:11
2023-08-13T13:25
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отразила 6 атак ВСУ, противник потерял более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, при непрерывной поддержке огнем артиллерии успешно отражены шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили более 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ
Минобороны: российские военные на Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ