Рейтинг@Mail.ru
На Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 13.08.2023 (обновлено: 13:25 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/ataki-1889795297.html
На Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ
На Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ - РИА Новости, 13.08.2023
На Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отразила 6 атак ВСУ, противник потерял более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:11
2023-08-13T13:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461149_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_11a3604a6d6049d194d31a7a639b7525.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отразила 6 атак ВСУ, противник потерял более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, при непрерывной поддержке огнем артиллерии успешно отражены шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили более 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230813/chudo-1889782212.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461149_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4141675bf3c746fe97cce5138c395415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ

Минобороны: российские военные на Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отразила 6 атак ВСУ, противник потерял более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, при непрерывной поддержке огнем артиллерии успешно отражены шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили более 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
НАТО ожидала от контрнаступления Украины чудес, пишут СМИ
Вчера, 10:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала