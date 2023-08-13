https://ria.ru/20230813/ataki-1889795297.html

На Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ

На Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ - РИА Новости, 13.08.2023

На Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отразила 6 атак ВСУ, противник потерял более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T13:11

2023-08-13T13:11

2023-08-13T13:25

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отразила 6 атак ВСУ, противник потерял более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, при непрерывной поддержке огнем артиллерии успешно отражены шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили более 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230813/chudo-1889782212.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность