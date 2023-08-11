Рейтинг@Mail.ru
Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 11.08.2023 (обновлено: 00:51 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/niger-1889399231.html
Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру
Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру - РИА Новости, 11.08.2023
Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру
Франция поддерживает решения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по поводу силового восстановления конституционного порядка в Нигере,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T00:42
2023-08-11T00:51
в мире
нигер
франция
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Франция поддерживает решения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по поводу силового восстановления конституционного порядка в Нигере, сообщил французский МИД. В четверг в нигерийской Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что региональные лидеры договорились о скорейшем начале операции. "Франция полностью поддерживает решения саммита ЭКОВАС", - говорится в коммюнике МИД.Как отмечает внешнеполитическое ведомство, участники саммита подтвердили свою решимость восстановить конституционный и демократический порядок в Нигере и добиться немедленного освобождения президента Мохамеда Базума и его семьи.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230810/niger-1889367039.html
https://ria.ru/20230810/niger-1889281739.html
нигер
франция
абуджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_87:0:1486:1049_1920x0_80_0_0_4946fbadf6918ff89a36a78b993c0cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру

МИД Франции: Париж поддержал решения ЭКОВАС по восстановлению порядка в Нигере

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Франция поддерживает решения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по поводу силового восстановления конституционного порядка в Нигере, сообщил французский МИД.
В четверг в нигерийской Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что региональные лидеры договорились о скорейшем начале операции.
Мятежники, свергнувшие президента Нигерии Мохамеда Базума, во время митинга - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
СМИ: мятежники в Нигере пригрозили убить Базума в случае интервенции
Вчера, 19:31
"Франция полностью поддерживает решения саммита ЭКОВАС", - говорится в коммюнике МИД.
Как отмечает внешнеполитическое ведомство, участники саммита подтвердили свою решимость восстановить конституционный и демократический порядок в Нигере и добиться немедленного освобождения президента Мохамеда Базума и его семьи.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники Национального совета по защите отечества в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Глава церкви в Нигерии предостерег США от вторжения в Нигер
Вчера, 14:20
 
В миреНигерФранцияАбуджаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала