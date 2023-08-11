https://ria.ru/20230811/niger-1889399231.html
Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру
Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру - РИА Новости, 11.08.2023
Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру
Франция поддерживает решения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по поводу силового восстановления конституционного порядка в Нигере,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T00:42
2023-08-11T00:42
2023-08-11T00:51
в мире
нигер
франция
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Франция поддерживает решения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по поводу силового восстановления конституционного порядка в Нигере, сообщил французский МИД. В четверг в нигерийской Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что региональные лидеры договорились о скорейшем начале операции. "Франция полностью поддерживает решения саммита ЭКОВАС", - говорится в коммюнике МИД.Как отмечает внешнеполитическое ведомство, участники саммита подтвердили свою решимость восстановить конституционный и демократический порядок в Нигере и добиться немедленного освобождения президента Мохамеда Базума и его семьи.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230810/niger-1889367039.html
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в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру
МИД Франции: Париж поддержал решения ЭКОВАС по восстановлению порядка в Нигере