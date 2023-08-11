https://ria.ru/20230811/niger-1889399231.html

Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру

Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру - РИА Новости, 11.08.2023

Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру

Франция поддерживает решения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по поводу силового восстановления конституционного порядка в Нигере,... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T00:42

2023-08-11T00:42

2023-08-11T00:51

в мире

нигер

франция

абуджа

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Франция поддерживает решения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по поводу силового восстановления конституционного порядка в Нигере, сообщил французский МИД. В четверг в нигерийской Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что региональные лидеры договорились о скорейшем начале операции. "Франция полностью поддерживает решения саммита ЭКОВАС", - говорится в коммюнике МИД.Как отмечает внешнеполитическое ведомство, участники саммита подтвердили свою решимость восстановить конституционный и демократический порядок в Нигере и добиться немедленного освобождения президента Мохамеда Базума и его семьи.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230810/niger-1889367039.html

https://ria.ru/20230810/niger-1889281739.html

нигер

франция

абуджа

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в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023