https://ria.ru/20230810/zemletryasenie-1889312813.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 10.08.2023

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Диярбакыр, на юго-востоке страны, сообщило в социальной сети X ("икс", ранее Twitter) управление по... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:52

2023-08-10T15:52

2023-08-10T15:52

турция

диярбакыр

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АНКАРА, 10 авг- РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Диярбакыр, на юго-востоке страны, сообщило в социальной сети X ("икс", ранее Twitter) управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в социальной сети X ("икс", ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в 15.25 по местному времени (совпадает с мск) в районе Хани. Очаг землетрясения залегал на глубине 16,81 км.

https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889056284.html

турция

диярбакыр

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2023

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турция, диярбакыр