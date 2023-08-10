https://ria.ru/20230810/zemletryasenie-1889312813.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 10.08.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Диярбакыр, на юго-востоке страны, сообщило в социальной сети X ("икс", ранее Twitter) управление по... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:52
2023-08-10T15:52
2023-08-10T15:52
турция
диярбакыр
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АНКАРА, 10 авг- РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Диярбакыр, на юго-востоке страны, сообщило в социальной сети X ("икс", ранее Twitter) управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в социальной сети X ("икс", ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в 15.25 по местному времени (совпадает с мск) в районе Хани. Очаг землетрясения залегал на глубине 16,81 км.
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турция, диярбакыр
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Диярбакыр произошло землетрясение магнитудой 4,2