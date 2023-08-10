https://ria.ru/20230810/zaderzhanie-1889212306.html
Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных об эшелонах
Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных об эшелонах - РИА Новости, 10.08.2023
Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных об эшелонах
Силовики задержали жителя Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:48
2023-08-10T09:48
2023-08-10T14:12
самарская область
украина
россия
фсб
происшествия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силовики задержали жителя Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой, сообщил ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России", - говорится в релизе. Установлено, что фигурант инициировал переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, "по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники". Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
https://ria.ru/20230810/arest-1889190632.html
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РИА Новости
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Задержание жителя Самарской области, работавшего на украинские спецслужбы
Задержание жителя Самарской области, работавшего на украинские спецслужбы
2023-08-10T09:48
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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самарская область, украина, россия, фсб, происшествия
Самарская область, Украина, Россия, ФСБ, Происшествия
Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных об эшелонах
ФСБ: житель Самарской области передавал СБУ данные о воинских эшелонах