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Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных об эшелонах - РИА Новости, 10.08.2023
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09:48 10.08.2023 (обновлено: 14:12 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/zaderzhanie-1889212306.html
Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных об эшелонах
Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных об эшелонах - РИА Новости, 10.08.2023
Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных об эшелонах
Силовики задержали жителя Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:48
2023-08-10T14:12
самарская область
украина
россия
фсб
происшествия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силовики задержали жителя Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой, сообщил ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России", - говорится в релизе. Установлено, что фигурант инициировал переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, "по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники". Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
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самарская область
украина
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание жителя Самарской области, работавшего на украинские спецслужбы
Задержание жителя Самарской области, работавшего на украинские спецслужбы
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самарская область, украина, россия, фсб, происшествия
Самарская область, Украина, Россия, ФСБ, Происшествия
Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных об эшелонах

ФСБ: житель Самарской области передавал СБУ данные о воинских эшелонах

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силовики задержали жителя Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой, сообщил ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России", - говорится в релизе.
Установлено, что фигурант инициировал переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, "по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники".
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
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Самарская областьУкраинаРоссияФСБПроисшествия
 
 
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