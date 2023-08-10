https://ria.ru/20230810/zaderzhanie-1889212306.html

Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных об эшелонах

Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных об эшелонах - РИА Новости, 10.08.2023

Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных об эшелонах

Силовики задержали жителя Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:48

2023-08-10T09:48

2023-08-10T14:12

самарская область

украина

россия

фсб

происшествия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силовики задержали жителя Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой, сообщил ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России", - говорится в релизе. Установлено, что фигурант инициировал переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, "по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники". Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

https://ria.ru/20230810/arest-1889190632.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Самарской области, работавшего на украинские спецслужбы Задержание жителя Самарской области, работавшего на украинские спецслужбы 2023-08-10T09:48 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

самарская область, украина, россия, фсб, происшествия