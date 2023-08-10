https://ria.ru/20230810/yasinovataya-1889359987.html

Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре кассетных снаряда

Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре кассетных снаряда - РИА Новости, 10.08.2023

Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре кассетных снаряда

Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Ясиноватой, сообщили в телеграм-канале представительства... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T18:50

2023-08-10T18:50

2023-08-10T18:51

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Ясиноватой, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований украины - ред.) по направлению: 18.00 - населенный пункт Семеновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Украинские войска так же с 17.45 по 18.05 выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889301058.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины