https://ria.ru/20230810/yasinovataya-1889359987.html
Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре кассетных снаряда
Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре кассетных снаряда - РИА Новости, 10.08.2023
Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре кассетных снаряда
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Ясиноватой, сообщили в телеграм-канале представительства... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:50
2023-08-10T18:50
2023-08-10T18:51
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Ясиноватой, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований украины - ред.) по направлению: 18.00 - населенный пункт Семеновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Украинские войска так же с 17.45 по 18.05 выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889301058.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре кассетных снаряда
ВСУ выпустили по Ясиноватой четыре кассетных снаряда из натовской артиллерии