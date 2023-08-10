https://ria.ru/20230810/vozgoranie-1889196440.html

В Москве трое детей пострадали от возгорания электросамоката в квартире

В Москве трое детей пострадали от возгорания электросамоката в квартире - РИА Новости, 10.08.2023

В Москве трое детей пострадали от возгорания электросамоката в квартире

Трое детей пострадали от возгорания электросамоката, произошедшего ночью в квартире в Москве, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T07:03

2023-08-10T07:03

2023-08-10T09:54

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Трое детей пострадали от возгорания электросамоката, произошедшего ночью в квартире в Москве, сообщается в телеграм-канале МЧС России. "Средство передвижения загорелось в одной из столичных квартир. Информация об этом поступила ночью в пожарную охрану МЧС России... Дети четырех и девяти лет, а также семимесячный малыш госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей", - говорится в сообщении. Отмечается, что семья не спала во время происшествия, поэтому трагедии удалось избежать. Площадь пожара в трехкомнатной квартире не превысила одного квадратного метра. МЧС напоминает, что нельзя оставлять электросамокаты на зарядке без внимания и заряжать ночью, а также необходимо установить в квартире пожарный извещатель.

https://ria.ru/20230810/pozhar-1889196145.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)