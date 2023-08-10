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В Москве трое детей пострадали от возгорания электросамоката в квартире - РИА Новости, 10.08.2023
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07:03 10.08.2023 (обновлено: 09:54 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/vozgoranie-1889196440.html
В Москве трое детей пострадали от возгорания электросамоката в квартире
В Москве трое детей пострадали от возгорания электросамоката в квартире - РИА Новости, 10.08.2023
В Москве трое детей пострадали от возгорания электросамоката в квартире
Трое детей пострадали от возгорания электросамоката, произошедшего ночью в квартире в Москве, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T07:03
2023-08-10T09:54
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Трое детей пострадали от возгорания электросамоката, произошедшего ночью в квартире в Москве, сообщается в телеграм-канале МЧС России. "Средство передвижения загорелось в одной из столичных квартир. Информация об этом поступила ночью в пожарную охрану МЧС России... Дети четырех и девяти лет, а также семимесячный малыш госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей", - говорится в сообщении. Отмечается, что семья не спала во время происшествия, поэтому трагедии удалось избежать. Площадь пожара в трехкомнатной квартире не превысила одного квадратного метра. МЧС напоминает, что нельзя оставлять электросамокаты на зарядке без внимания и заряжать ночью, а также необходимо установить в квартире пожарный извещатель.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве трое детей пострадали от возгорания электросамоката в квартире

В Москве из-за электросамоката возник пожар в квартире, пострадали дети

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Трое детей пострадали от возгорания электросамоката, произошедшего ночью в квартире в Москве, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
«
"Средство передвижения загорелось в одной из столичных квартир. Информация об этом поступила ночью в пожарную охрану МЧС России... Дети четырех и девяти лет, а также семимесячный малыш госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семья не спала во время происшествия, поэтому трагедии удалось избежать. Площадь пожара в трехкомнатной квартире не превысила одного квадратного метра.
МЧС напоминает, что нельзя оставлять электросамокаты на зарядке без внимания и заряжать ночью, а также необходимо установить в квартире пожарный извещатель.
Сотрудник пожарных структур - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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