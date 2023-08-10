https://ria.ru/20230810/vizy-1889279584.html

Туроператоры оценили спрос на электронные визы в Россию

Туроператоры оценили спрос на электронные визы в Россию - РИА Новости, 10.08.2023

Туроператоры оценили спрос на электронные визы в Россию

Туроператоры по въезду рассказывают, что пока не получают запросов от иностранных туристов на оформление электронных виз, хотя интерес к поездкам в Россию есть, РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:27

2023-08-10T16:27

2023-08-10T16:27

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Туроператоры по въезду рассказывают, что пока не получают запросов от иностранных туристов на оформление электронных виз, хотя интерес к поездкам в Россию есть, в том числе в недружественных странах, сообщает RTN."Спрос на поездки в Россию есть. Люди выясняют детали возможного путешествия, – рассказал директор московской компании "Тройка" Антон Соловьев. – Например, французские туристы, с которыми мы традиционно работали, с удивлением узнали, что между нашими странами нет авиасообщения, а все стыковочные варианты оказываются слишком дорогими".По его словам, это сильный сдерживающий фактор. Кроме того, туристы думают о страховке, действует ли она на территории России. "Банковские карты волнуют меньше, потому что на форумах сообщают, что это не проблема. В частности, мы принимали туристов, которые фактически моментально смогли оформить российскую карту в Сбере", – уточняет эксперт.Европейские путешественники, по его словам, сохраняют интерес к России. "Наши туристы из Франции, Швейцарии, Австрии – это образованные взрослые люди с достаточным багажом знаний, который позволяет им не терять интерес к русской культуре и к стране вообще", – добавил он.Генеральный директор компании Tsar Voyages Елена Ларди считает очень правильным решение МИД о предоставлении электронных виз для туристов из так называемых недружественных стран."Само решение об электронных визах – долгожданное, мы его приветствуем и уверены, что оно поможет развитию въездного туризма, – сказала она. – И то, что это относится и к недружественным странам, наши туристы тоже оценили. Но сейчас надо понять, как механизм будет работать. Пока реальных примеров оформления и приезда иностранных туристов в Россию по электронной визе я не знаю".Она рассказала, что компания попробовала оформить своим туристам визы на сайте МИД, но не загрузились фотографии и анкета. "Даже если в итоге получится, нас волнует прохождение границы. То есть, насколько согласованы будут решения МИД и действия Погранслужбы. Когда несколько лет назад электронные визы уже вводились, у нас был случай остановки туриста на въезде в РФ, он был вынужден вернуться домой", – рассказала собеседница.По словам Ларди, пока компания оформляет своим туристам обычные визы.Генеральный директор петербургской компании "Ника" Александр Флит рассказал, что пока не получал информации от зарубежных партнеров о реакции туристов на электронные визы. В калининградской компании "Анюта" также информировали партнеров о новых возможностях оформления виз в РФ. "Пока ответа нет. Но надеемся, что сработает, даже с учетом нынешних стесненных возможностей для путешествий. Если не Европа, то хотя бы Азия, Индия, Иран. В 2019 году, когда электронная виза была введена лишь на короткий срок, она успела дать скачок спроса", – рассказал генеральный директор Алтын Кожахметов.

https://ria.ru/20230801/turisty-1887327399.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, отдых в россии, визы