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Польша хочет закупить вертолеты AW101 для замены постсоветской техники - РИА Новости, 10.08.2023
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18:19 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/vertolety-1889350977.html
Польша хочет закупить вертолеты AW101 для замены постсоветской техники
Польша хочет закупить вертолеты AW101 для замены постсоветской техники - РИА Новости, 10.08.2023
Польша хочет закупить вертолеты AW101 для замены постсоветской техники
Польша хочет закупить 22 многоцелевых вертолета AW101 для замены постсоветский техники, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:19
2023-08-10T18:19
польша
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 10 авг – РИА Новости. Польша хочет закупить 22 многоцелевых вертолета AW101 для замены постсоветский техники, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. "Еще одна хорошая новость для аэромобильных войск. Сегодня мы направили приглашение к переговорам о поставке 22 многоцелевых вертолетов AW101, которые вскоре заменят постсоветскую технику", - написал Блащак в Twitter. Ранее сообщалось о начале поставок в Польшу вертолетов AW101 в противолодочном варианте исполнения.
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польша, мариуш блащак
Польша, Мариуш Блащак
Польша хочет закупить вертолеты AW101 для замены постсоветской техники

Блащак: Польша хочет купить 22 вертолета AW101 для замены постсоветской техники

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 авг – РИА Новости. Польша хочет закупить 22 многоцелевых вертолета AW101 для замены постсоветский техники, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
"Еще одна хорошая новость для аэромобильных войск. Сегодня мы направили приглашение к переговорам о поставке 22 многоцелевых вертолетов AW101, которые вскоре заменят постсоветскую технику", - написал Блащак в Twitter.
Ранее сообщалось о начале поставок в Польшу вертолетов AW101 в противолодочном варианте исполнения.
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