https://ria.ru/20230810/vertolety-1889350977.html

Польша хочет закупить вертолеты AW101 для замены постсоветской техники

Польша хочет закупить вертолеты AW101 для замены постсоветской техники - РИА Новости, 10.08.2023

Польша хочет закупить вертолеты AW101 для замены постсоветской техники

Польша хочет закупить 22 многоцелевых вертолета AW101 для замены постсоветский техники, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T18:19

2023-08-10T18:19

2023-08-10T18:19

польша

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 10 авг – РИА Новости. Польша хочет закупить 22 многоцелевых вертолета AW101 для замены постсоветский техники, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. "Еще одна хорошая новость для аэромобильных войск. Сегодня мы направили приглашение к переговорам о поставке 22 многоцелевых вертолетов AW101, которые вскоре заменят постсоветскую технику", - написал Блащак в Twitter. Ранее сообщалось о начале поставок в Польшу вертолетов AW101 в противолодочном варианте исполнения.

https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html

польша

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2023

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польша, мариуш блащак