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Российские военные выбили ВСУ из Урожайного в ДНР - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 10.08.2023 (обновлено: 14:02 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/urozhaynoe-1889219322.html
Российские военные выбили ВСУ из Урожайного в ДНР
Российские военные выбили ВСУ из Урожайного в ДНР - РИА Новости, 10.08.2023
Российские военные выбили ВСУ из Урожайного в ДНР
ВСУ на некоторое время закрепились на севере поселка Урожайное, но были выбиты и с потерями отступили, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:25
2023-08-10T14:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
старомайорское
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. ВСУ на некоторое время закрепились на севере поселка Урожайное, но были выбиты и с потерями отступили, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "На какой-то этап противник даже смог закрепиться в северной части Урожайного… Как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, также была задействована авиация, противник понес потери: техника там и осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции" - сказал Пушилин. По его словам, в районе Старомайорского продолжается противостояние, противнику не удалось улучшить свои позиции.
https://ria.ru/20230809/dron-1888995744.html
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донецкая народная республика, старомайорское, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные выбили ВСУ из Урожайного в ДНР

Пушилин: ВС России выбили ВСУ из Урожайного

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. ВСУ на некоторое время закрепились на севере поселка Урожайное, но были выбиты и с потерями отступили, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
«
"На какой-то этап противник даже смог закрепиться в северной части Урожайного… Как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, также была задействована авиация, противник понес потери: техника там и осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции" - сказал Пушилин.
По его словам, в районе Старомайорского продолжается противостояние, противнику не удалось улучшить свои позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСтаромайорскоеДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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