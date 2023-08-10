https://ria.ru/20230810/urozhaynoe-1889219322.html

Российские военные выбили ВСУ из Урожайного в ДНР

Российские военные выбили ВСУ из Урожайного в ДНР - РИА Новости, 10.08.2023

Российские военные выбили ВСУ из Урожайного в ДНР

ВСУ на некоторое время закрепились на севере поселка Урожайное, но были выбиты и с потерями отступили, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:25

2023-08-10T10:25

2023-08-10T14:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

старомайорское

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. ВСУ на некоторое время закрепились на севере поселка Урожайное, но были выбиты и с потерями отступили, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "На какой-то этап противник даже смог закрепиться в северной части Урожайного… Как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, также была задействована авиация, противник понес потери: техника там и осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции" - сказал Пушилин. По его словам, в районе Старомайорского продолжается противостояние, противнику не удалось улучшить свои позиции.

https://ria.ru/20230809/dron-1888995744.html

донецкая народная республика

старомайорское

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донецкая народная республика, старомайорское, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность