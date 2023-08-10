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В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливыми - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889301521.html
В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливыми
В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливыми - РИА Новости, 10.08.2023
В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливыми
Проведение выборов на Украине в период действия военного положения невозможно и несправедливо по отношению к тем гражданам, которые не смогут принять участие в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:15
2023-08-10T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Проведение выборов на Украине в период действия военного положения невозможно и несправедливо по отношению к тем гражданам, которые не смогут принять участие в голосовании, считает секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов. Двадцать восьмого июля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что проведение парламентских выборов на Украине во время военного положения не запрещено конституцией, вопрос переизбрания депутатов будет актуализирован в ближайшее время. "В условиях военного положения, согласно конституции, выборы невозможны. В то же время мы можем слышать от некоторых представителей украинской власти о том, что "запрета проводить выборы во время военного положения нет". Здесь много возникает вопросов, на которые надо давать ответы. Никто не позволит никому проводить выборы несправедливым образом", - сказал Данилов в интервью изданию "Украинская правда". Данилов также добавил, что государство должно обеспечить всем гражданам участие в избирательном процессе. Однако, по его словам, "сложно представить", как будут голосовать военнослужащие на фронте или беженцы, находящиеся за пределами страны. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
https://ria.ru/20230806/ukraina-1888463916.html
https://ria.ru/20230619/vybory-1879076108.html
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в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливыми

Данилов заявил, что выборы во время военного положения будут несправедливыми

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Проведение выборов на Украине в период действия военного положения невозможно и несправедливо по отношению к тем гражданам, которые не смогут принять участие в голосовании, считает секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Двадцать восьмого июля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что проведение парламентских выборов на Украине во время военного положения не запрещено конституцией, вопрос переизбрания депутатов будет актуализирован в ближайшее время.
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"В условиях военного положения, согласно конституции, выборы невозможны. В то же время мы можем слышать от некоторых представителей украинской власти о том, что "запрета проводить выборы во время военного положения нет". Здесь много возникает вопросов, на которые надо давать ответы. Никто не позволит никому проводить выборы несправедливым образом", - сказал Данилов в интервью изданию "Украинская правда".
Данилов также добавил, что государство должно обеспечить всем гражданам участие в избирательном процессе. Однако, по его словам, "сложно представить", как будут голосовать военнослужащие на фронте или беженцы, находящиеся за пределами страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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